مصر خارج قائمة الدول ذات التحذيرات والقيود الطبية فى أوليمبياد طوكيو

كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية رئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أوليمبياد طوكيو عن تلقي اللجنة الأوليمبية المصرية خطابا من اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو تعلن عن خروج مصر من قائمة الدول التي وضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأوليمبية.

وقال الدكتور حسن كمال: اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية بسبب فيروس كورونا وتم تقسيمها لفئتين والتي تضم عددًا كبيرًا من الدول منها إنجلترا والإمارات.

وأضاف الدكتور حسن كمال: «اليوم صدر قرار بخروج مصر من قائمة الدولة التي تم وضع قيود عليها وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان بعد وصول أفراد البعثة والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر».

وأشار إلى أن اللجنة الطبية ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب قام خلال الأيام الماضية بعدة مخاطبات واستفسارات للجنة المنظمة، ومن خلال هذه المخاطبات، وخطة العمل التي تم تنفيذها تلقينا اليوم اتصالات بخروج مصر من هذه القائمة.

وأكد الدكتور حسن كمال، أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية يوفر كافة الإمكانيات الطبية لتأمين البعثة المصرية في طوكيو، ولدينا خطة عمل نعمل على تطبيقها بكل دقة، وهناك اجتماعات مع الاتحادات الرياضية من أجل التدريب على التعامل مع التطبيقات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية.