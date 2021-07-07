مصر خارج قائمة الدول ذات التحذيرات والقيود الطبية فى أوليمبياد طوكيو

مصر خارج قائمة الدول ذات التحذيرات والقيود الطبية فى أوليمبياد طوكيو
كشف الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية رئيس البعثة الطبية لمصر المشاركة في أوليمبياد طوكيو عن تلقي اللجنة الأوليمبية المصرية خطابا من اللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو تعلن عن خروج مصر من قائمة الدول التي وضع عليها تحذيرات وقيود طبية خلال دورة الألعاب الأوليمبية.
وقال الدكتور حسن كمال: اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو حددت بعض الدول التي سيكون عليها بعض القيود الطبية بسبب فيروس كورونا وتم تقسيمها لفئتين والتي تضم عددًا كبيرًا من الدول منها إنجلترا والإمارات.
وأضاف الدكتور حسن كمال: «اليوم صدر قرار بخروج مصر من قائمة الدولة التي تم وضع قيود عليها وتقرر إلغاء الحجر المقرر لمدة ثلاثة أيام في اليابان بعد وصول أفراد البعثة والاكتفاء بعمل مسحات فيروس كورونا التي تتم قبل السفر في مصر».
وأشار إلى أن اللجنة الطبية ومجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب قام خلال الأيام الماضية بعدة مخاطبات واستفسارات للجنة المنظمة، ومن خلال هذه المخاطبات، وخطة العمل التي تم تنفيذها تلقينا اليوم اتصالات بخروج مصر من هذه القائمة.
وأكد الدكتور حسن كمال، أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية يوفر كافة الإمكانيات الطبية لتأمين البعثة المصرية في طوكيو، ولدينا خطة عمل نعمل على تطبيقها بكل دقة، وهناك اجتماعات مع الاتحادات الرياضية من أجل التدريب على التعامل مع التطبيقات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية.