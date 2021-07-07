الاْردن يطلق بدء أعمال المجلس الوطنى لمهارات قطاع السياحة والضيافة

أطلق الأردن اليوم الأربعاء، بدء الاحتفال بأعمال (المجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة)، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة والضيافة في المملكة.

وذكر بيان للبنك الأوربي أن هذا المجلس، سيلعب دورا مهما في إصلاح قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، ودعم قطاع السياحة والضيافة في تحديد احتياجاته من المهارات، فضلا عن وضع معايير للمهارات المهنية، كما أطلق البنك وجمعية المطاعم الأردنية أيضا موقع (Ahlan Jobs) للوظائف، والذي يهدف إلى ربط الباحثين عن عمل، بالوظائف المتاحة في قطاع السياحة والضيافة وتمكين الشركات وأرباب العمل من عرض الفرص المتوفرة لديهم والحصول على أفضل العمال المهرة.

حضر حفل إطلاق (المجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة) في العاصمة الأردنية عمان، وزير العمل يوسف الشمالي، ووزير السياحة والآثار نايف الفايز، والسفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، والمدير الدولي لبرنامج التجانس والإدماج الاقتصادي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باربرا رامبوسك.

يذكر أن مساهمة قطاع السياحة والضيافة في الناتج المحلي الإجمالي للأردن تزيد علي 13 في المئة، ولكن القطاع تأثر بشدة نتيجة جائحة فيروس كورونا، وعلى الرغم من التراجع الكبير الذي شهده قطاع السياحة خلال العام الماضي، إلا أنه سيكون واحدا من المحركات الرئيسية والتي ستدفع اقتصاد المملكة نحو التعافي من الأزمة وما ترتب عليها من آثار.

ويعتبر تعزيز المهارات شرطا أساسيا مسبقا للتعافي، وهو ذات الهدف الذي يسعى المجلس الجديد إلى تحقيقه.

يذكر أن المجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة، قد تأسس عام 2018 وقد جرت المصادقة عليه عام 2020 .. ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل للشباب في قطاع السياحة الأردني من خلال مركز العبدلي التجاري للتوظيف والتدريب المدعوم من المملكة المتحدة منذ عام 2013، ساعد البنك في تدريب أكثر من 1200 شاب أردني في قطاع السياحة ودرب أكثر من 9000 موظف في الضيافة والسياحة، كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.5 مليار يورو لتمويل 59 مشروعا في البلاد.