اعرف فاتورتك.. رقم طوارئ الكهرباء وكيفية تقديم الشكاوى على الفواتير

رقم طوارئ الكهرباء وكيفية تقديم الشكاوى على الفواتير.. كلمات تحظى على تفكير واسع من جهة المواطن المصري البسيط، وننشر الطرق الصحيحة والقانونية من أجل تسجيل شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء من خلال شبكة الإنترنت، حيث قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وحماية المستهلك، طريقة تسجيل شكاوى ارتفاع أرقام فاتورة الكهرباء للبيت أو الأماكن التجارية.

خطوات تقديم شكوى على الفواتير

في الخطوة الأولى، يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من هنا

في الخطوة الثانية، الضغط على أيقونة الشكاوي.

في الخطوة الثالثة، اختيار شكوى ارتفاع فواتير الكهرباء.

في الخطوة الرابعة، اختيار الجهة الموجه إليها الشكوى من واقع فاتورة الكهرباء.

في الخطوة الخامسة، ادخال اسم صاحب العداد.

في الخطوة السادسة، ادخال تاريخ الميلاد، والرقم القومي.

في الخطوة السابعة، تحديد الجنس.

في الخطوة الثامنة، كتابة البريد الإلكتروني، ورقم تليفون المنزل، والهاتف المحمول.

في الخطوة التاسعة، كتابة العنوان محل الإقامة، ومحافظة الميلاد.

في الخطوة العاشرة، كتابة عنوان الشكوى.

في الخطوة الحادية عشر، وصف الشكوى فيما لا يزيد على 20 سطرًا، أو 5000 كلمة.

في الخطوة الثانية عشر، إدخال قيمة آخر 3 فواتير كهرباء.

في الخطوة الثالثة عشر، كتابة كود السداد الإلكتروني، أو ما يسمى بالرقم المرجعي الموجود بأعلى الفاتورة.

تحميل صورة آخر 3 فواتير.

تحديد الموافقة على قواعد وشروط قبول الشكوى يعتمد على صحة البيانات الشخصية المسجلة ومراعاة ضوابط وتنظيم تقديم الشكاوى.

وفي الخطوة الاخيرة، الضغط على إرسال.

رقم طوارئ الكهرباء

حددت وزارة الكهرباء لكل شركة توزيع كهرباء رقم تابع لها ، يمكن للمشترك تقديم الشكوي على أن تقوم الشركة بفحصها وحلها في زمن صغير.

ارقام شركات الكهرباء فى جميع المحافظات

رقم واتس اب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

رقم واتس اب شركة جنوب القاهرة للتوزيع: 01278117626

رقم واتس اب شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

رقم واتس اب مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

رقم واتس اب شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

رقم واتس اب شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

رقم واتس اب شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: 01000549020

رقم واتس اب شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: 01289533661