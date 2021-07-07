الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود عبدالمغنى: «السيدة زينب» تجربة مختلفة أسعى فيها للظهور بشكل جديد

الفنان محمود عبدالمغني
الفنان محمود عبدالمغني

كشف الفنان محمود عبدالمغني، عن أن مسلسل "السيدة زينب" تجربة مختلفة عن أدواره السابقة يسعى فيها لتقديم نفسه بشكل جديد لم يظهر به من قبل.


وقال عبدالمغني- في تصريح اليوم الأربعاء- إن المسلسل مشروع درامي لم يبدأ تصويره ويعمل عليه في الوقت الحالي بشكل مكثف ويجمعه بنخبة من الممثلين والسيناريست أحمد صبحي، والمخرج محمد النقلي.


وأضاف أنه يحضر للمسلسل من خلال التعامل مع السيناريو باعتباره المرجع الرئيسي الذي يمكن من خلاله فهم ما يجب أن يقدمه في الشخصية، مشيرا إلى أنه يعتمد البساطة في التعامل مع كل شخصية وفق طبيعتها حتى يصدقها الجمهور.


وأوضح أن كل شخصية يقدمها يعتبرها بطولة مهما كان عدد مشاهدها، لأن لكل دور تأثير مختلف في الأحداث، وهو ما يسعى إليه منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن رد الفعل الجيد على أعماله أفضل كثيرا من بطولة لا يشاهدها أحد ولا تضيف إلى مسيرته الفنية.


وأكد عبد المغني أن الدراما لم تعد تقتصر على موسم بعينه وهذا الأمر بات واضحا منذ فترة، وهناك أعمال تم عرضها في مواسم درامية مختلفة وحققت نجاحا كبيرا ولاقت ردود فعل قوية للغاية ، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم بالنسبة لصناعة الدراما المصرية بشكل كبير حتى تبقى متواجدة طوال العام وليست مقتصرة فقط على موسم محدد.


وينطلق تصوير أول مشاهد المسلسل خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداثه في 60 حلقة عن منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا في تلك المنطقة فى إطار اجتماعي.


ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، ومحمد رياض، وأحمد وفيق، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

القبض على 14 متهمًا جديدًا فى «واقعة الكفن» بعين شمس

الصحة العالمية: السعودية اعتمدت لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا للحج

تصدر تريند «تويتر» بعد زفاف أوباما.. من هو رضا البحراوي؟

قائمة إجازات 2021 القادمة.. في شهر يوليو 9 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

صور

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة