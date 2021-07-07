محمود عبدالمغنى: «السيدة زينب» تجربة مختلفة أسعى فيها للظهور بشكل جديد

كشف الفنان محمود عبدالمغني، عن أن مسلسل "السيدة زينب" تجربة مختلفة عن أدواره السابقة يسعى فيها لتقديم نفسه بشكل جديد لم يظهر به من قبل.



وقال عبدالمغني- في تصريح اليوم الأربعاء- إن المسلسل مشروع درامي لم يبدأ تصويره ويعمل عليه في الوقت الحالي بشكل مكثف ويجمعه بنخبة من الممثلين والسيناريست أحمد صبحي، والمخرج محمد النقلي.



وأضاف أنه يحضر للمسلسل من خلال التعامل مع السيناريو باعتباره المرجع الرئيسي الذي يمكن من خلاله فهم ما يجب أن يقدمه في الشخصية، مشيرا إلى أنه يعتمد البساطة في التعامل مع كل شخصية وفق طبيعتها حتى يصدقها الجمهور.



وأوضح أن كل شخصية يقدمها يعتبرها بطولة مهما كان عدد مشاهدها، لأن لكل دور تأثير مختلف في الأحداث، وهو ما يسعى إليه منذ فترة طويلة، لافتا إلى أن رد الفعل الجيد على أعماله أفضل كثيرا من بطولة لا يشاهدها أحد ولا تضيف إلى مسيرته الفنية.



وأكد عبد المغني أن الدراما لم تعد تقتصر على موسم بعينه وهذا الأمر بات واضحا منذ فترة، وهناك أعمال تم عرضها في مواسم درامية مختلفة وحققت نجاحا كبيرا ولاقت ردود فعل قوية للغاية ، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم بالنسبة لصناعة الدراما المصرية بشكل كبير حتى تبقى متواجدة طوال العام وليست مقتصرة فقط على موسم محدد.



وينطلق تصوير أول مشاهد المسلسل خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداثه في 60 حلقة عن منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا في تلك المنطقة فى إطار اجتماعي.



ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، ومحمد رياض، وأحمد وفيق، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.