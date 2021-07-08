بعد تفقد «مدبولى» لمشروعات المبادرة بأسوان .. كيف استفاد الصعيد من «حياة كريمة»؟

حياة كريمة

أطلق الرئيس السيسى عدة مبادرات من أجل تحسين مستوى معيشة المصريين، أهمها على الإطلاق “حياة كريمة” التي تحولت من مبادرة لمساعدة القرى الأكثر فقرًا لإعادة تأهيل الريف المصري.

وكانت مدن الصعيد هي الأكثر استفادة من المبادرة، فاستحوذت على 96.8% من جملة الاعتمادات، واهتمت الحكومة بمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وكان آخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمحافظتي أسوان، الأٔقصر، للوقوف على سير العمل بمشروعات خدمية وتنموية تنفذفي إطار المبادرة الرئاسية.

“الدستور” تستعرض حكايات المستفيدين من “حياة كريمة” في الصعيد.

إعادة تأهيل البنية التحتية

نفذت «حياة كريمة» في الصعيد مشروعات منها تأهيل المنازل والشوارع وتوصيل صرف صحي وكهرباء ومياه، فاستحوذ الصعيد على ٩٧.٣٪؜ من اعتمادات مشروعات الصرف الصحي في المبادرة، ٦٧.٦٪؜ لشبكات مياه الشرب المُضافة، 90.2% الوحدات الصحية، 48.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، 85.2% رصف ورفع كفاءة الطرق.

ويقول صالح عبدالفتاح، رئيس قرية «النجوع قبلى»،مركز إسنا بالأقصر، إن المبادرة نفذت مشروعات رصف طرق و صرف صحي ووفرت كشفت طبي للمواطنين، كما شملت عمليات التطوير تجديد وبناء مدارس جديدة.

وأوضح: «مدارس القرية مبنية منذ سنوات طويلة، وآخر عملية تطوير لها كانت منذ ١٠ سنوات، وتقدم العاملون فيها بشكاوى كثيرة لكن دون فائدة، حتى جاءت مبادرة حياة كريمة، التى غيّرت طبيعة الحياة، عبر ترميم البيوت وتوفير صرف صحى وكهرباء، ثم الاتجاه إلى المدارس لتجديدها وتسليمها قبل بداية العام الدراسى المقبل».

وكشف عن أن عملية التطوير بدأت بوضع أساس بناء «ملحق» للمدرسة الإعدادية، ثم بناء الدور الأول فوق الأساس، حتى تستوعب أعدادًا أكبر من الطلاب، وتقلل كثافة الطلبة فى الفصل الواحد، والتى زادت كثيرًا مع الزيادة السكانية، كما تمت أعمال تكسير الأرضية لوضع السيراميك، وتركيب النجارة.

وفي قرية كومير، خصصت المبادرة ٢٦ فدانا لبناء مدرستين، وقال عبدالنعيم مدنى، رئيس القرية، إن المبادرة تولت بناء مركز شباب ووحدات صحية وبيطرية، مكتب للبريد، مناطق خدمية، مدينة حرفية تضم مصنعًا للتمور، مشيرًا إلى أن مجلس المدينة هو الذى حدد أماكن بناء المدرستين.

مشاريع للشباب

لم تكتف مبادرة حياة كريمة بإعادة تأهيل البنية التحتية، بل سعت لاطلاق مبادرات توفر دخل ثابت للسكان ومنها مبادرة دعم صغار الصيادين، مبادرة تصنيع السجاد اليدوي، فقال محمد الأمين، عمدة قرية سمطا بحري، إن مشروع صغار الصيادين ساهم في توفير فرص العمل للمئات من أهل القرية، فوزعت الدولة مراكب صيد لصغار الصيادين، مما يساهم في توفير المنتجات السمكية الطازجة للصيادين، وكذلك المساهمة في بيعها في محيط قريتهم أو الخروج إلى البلدة والمركز ما يوفر لهم الدخل الوفير، "كل صياد هيبقى بيشتغل أكتر عشان يجيب رزقه ورزق عياله".

وكان للسيدات نصيب من دعم الدولة بإطلاق مبادرة صناعة السجاد اليدوي لتوفير فرص دخل لهن، وقالت جيهان إحدى المستفيدات،: حصلت على دورة تدريبية لتعليم الفتيات في القرى الأكثر فقرًا على صناعة السجاد اليدوي، موضحة أن فرص العمل بقريتها محدودة للغاية سواء للفتيات أوالشباب مما كان سببًا في ضعف مستويات المعيشة، وكان جزء كبير من تطويرها هو توفير فرص عمل للفتيات بعد إعادة إعمار القرية وتوفير معاش تكافل وكرامة للأسر.