«تنسيقية الأحزاب» تهنئ الولايات المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، حيث يواكب يوم الاستقلال الأمريكي اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال في 4 يوليو 1776 عن بريطانيا.

وتؤكد التنسيقية على أن العلاقات المصرية الأمريكية تنطوى دائمًا على ضرورات التعاون الذى يفرض أهمية التشاور والحوار الإستراتيجى المستمر بين الجانبين، وهو ما جعل ثمار تلك العلاقات الثنائية المتينة قادرة على إعادة التوازن فى المحيط الإقليمى.

حيث ظهر جليا ذلك التعاون الثنائي بين الجانبين مؤخرا بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة بعد 11 يومًا من العنف والقصف المتواصل على القطاع، وهو ما أشادت به الولايات المتحدة بشدة، ووجه الرئيس الأمريكى جو بايدن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، نظرًا لجهوده فى وقف العنف ودوامة الحرب على غزة.

«لجان تنسيقية الأحزاب» تعقد اجتماعات لمناقشة الملفات الجديدة

عقدت لجنة الطاقة والبيئة والزراعة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الثاني بعد ضم ملف الزراعة إليها، لمناقشة مستجدات الأوضاع داخلها وفقا لما أضيف لها من اختصاصات.

تناول الاجتماع طرح كل ما يخص ملف الزراعة، ومناقشة آثار مشروع الشام الجديد على ملف الطاقة.

وانتهى الاجتماع إلى اتفاق الحضور على تحويل ما تم مناقشته لمقترحات وأوراق عمل.

حضر الاجتماع أحمد فتحي، أمين سر اللجنة، وإسلام حمدي أمين سر مساعد، وكلا من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والنائب محمد السباعي، أمين سر لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، وكلا من أعضاء التنسيقية رجب عطية وحسام عفت وأحمد قاعود ومني هاشم وسمية هاشم.

كما اجتمعت لجنة الحماية المجتمعية بتنسيقية شباب الأحزاب، بعد التشكيل الجديد، لبحث عدد من الملفات المطروحة على جدول أعمالها.

تناول الاجتماع مناقشة ملف ذوى الاحتياجات الخاصة والعقبات التى تواجه إصدار كارت الخدمات المتكاملة، ومناقشة سبل تنظيم عدد من الزيارات لدور الأيتام والرعاية وتقديم الدعم لهم. كما ناقش الاجتماع آليات مساعدة الجمعيات الأهلية فى مختلف المحافظات للتعرف على خدمات وزارة التضامن الاجتماعى، وكيفية توفيق الأوضاع وفق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية، وسبل توفير آليات الدعم لمراكز عزيمة للتعافى من الإدمان.

حضر الاجتماع كلا من نجوي إبراهيم أمين سر اللجنة، والنائبة رحاب عبد الغنى، والنائب أحمد فتحى، والنائب محمود ترك، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة نشوي الشريف، وشيرين فتحى، ومحمد فهمى، وأحمد نجيب، ومحمد كمال أبو حطب.