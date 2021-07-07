بقناع ودماء.. سيرين عبد النور تتصدر بوستر «دور العمر»

تصدرت الفنانة سيرين عبد النور البوستر الرسمي لمسلسلها الدرامي الجديد “دور العمر” والذي طرح اليوم، وظهرت خلاله بإطلالة غامضة حاملة قناع أبيض وسيطر على البوستر لون الدماء.

ومن المقرر طرح العمل يوم 15 من يوليو الجاري على إحدى المنصات الإلكترونية وتدور أحداثه في إطار الـ15 حلقة، والمسلسل اللبناني "دور العمر" يتناول قصص اجتماعية رومانسية تربط أبطال العمل ببعضهم ويعتمد في أحداثه التي ستكون عشرة حلقات فقط على الإثارة والتشويق، ويشارك فيه بجانب سيرين عبدالنور،عادل كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين اللبنانين ومن إخراج سعيد الماروق وسيناريو وحوار ناصر فقيه.

وتقدم سيرين دورًا مختلفًا في مسلسل "دور العمر"، ما استدعى تدريبات على رياضة الملاكمة وهو الأمر الذي كشفه السيناريست ناصر فقية عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلاً: "كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين عا الحلبة زيحوا من دربها".