جيهان قمري تشارك محمد صبحي بطولة «نجوم الظهر»

انضمت الفنانة جيهان قمري إلى أبطال العرض المسرحي "نجوم الظهر" تأليف وإخراج وبطولة محمد صبحي والمقرر عرضه على مسرح مدينة سنبل بأكتوبر والتى يشارك فيها سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا ذكرى، حازم القاضي، تامر ضيائي، منير مكرم،

وقالت قمري إنها تلقت اتصالاً من الفنان محمد صبحي، يطلب منها قراءة نص مسرحي تشاركه فيه البطولة، مشيرة إلى أنها اقتنعت بوجهة نظر صبحي الذي أخبرها أن شخصيتها في المسرحية تشبهها كثيرًا.

أوضحت أنها لم تأخذ وقتا للتفكير ورحبت على الفور بتجسيد شخصية "أحلام"، وبدأت أمس بروفات المسرحية والتي تستمر لمدة شهر على أن يبدأ العرض منتصف أغسطس المقبل.

أضافت أن القصة تبدأ بعودة "أحلام" من الغربة لتقابل حلمي منسي الذي يجسد دوره محمد صبحي ويستعيدان ذكرياتهما وقصة الحب التي كانت تجمعهما في الماضي، وكيف أن الزمان غير ملامح كل منهما، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها تشبهها كثيرا في معركتها مع الحياة فهي نموذج لفتاة قوية تحملت الغربة وصارمة وتواجه التحديات ولا تتردد في الدفاع عن حقها.

وأشارت إلى أن هذه هي أفضل عودة لها بعد غياب عامين منذ مسلسلها الأخير "البيت الكبير"، بالإضافة إلى فرصة العمل مع فنان كبير ويحظي بجماهيرية مثل محمد صبحي خاصة أنها سبق لها التعاون معه في الجزء الأخير من "ونيس وأحفاده".

وشددت على أن عشقها للمسرح الذي شهد بدايتها وتألقها هو ما دفعها للعودة للوقوف على الخشبة، خاصة أنهما عملت مع عمالقة المسرح مثل سمير غانم، والمنتصر بالله وأحمد راتب وممدوح وافي.