أحدث تصميمات الفرنسي ستيفان رولان من أسبوع الموضة بباريس (صور)

اعتمد المصمم الفرنسي ستيفان رولان مجموعة رائعة في أسبوع الموضة بباريس الهوت كوتور لخريف وشتاء 2021، والذي دمج فيه بين التطريزات الدقيقة، والأسلوب الدراماتيكي الخيالي.

عرض رولان فيلم قصير، حول استعراض عارضة الأزياء الإسبانية نيفيس ألفاريز التصاميم أمام الأمواج المُتلاطمة وغيوم السماء والصخور، حيث لعبت شدة الرياح على إظهار القطع في غاية الجمال، حيث تم الدمج بين التصاميم الواقعية، وحدة الطبيعة في مشهد أنيق.

ووفقا لموقع “gheir” ظهرت عارضة الأزياء الإسبانية بالفستان الأبيض الطويل الذي تميز بقصة مستقيمة، وتميز الفستان الأحمر بغطاء رأس متصل من الخصر مع التنورة الضخمة، وبعض من المجوهرات اللامعة المُحاطة بالقماش الأحمر.

استلهم ستيفان رولان، التطريزات من أعمال فنانة الفسيفساء بياتريس سيري، فظهر فستان الساتان الأصفر الطويل بكمين منتفختين وفتحة عنق طويلة مع الياقة وتطريزات الباكليت الأبيض نسقه مع قفازات بيضاء.

اختتم المجموعة بفستان أسود يليق بالسجادة الحمراء مطرز بالباكليت والكريستالات وينسدل فضفاضاً، ومن الخلف مُغطى بالكشاكيش المُتطايرة، كما أضاف الأكسسوارات الضخمة من أقراط الأحجار وخواتم الحجر الأبيض، واختار بعض المجوهرات من الكريستال والمرجان الأحمر.

تقدم العلامات التجارية في أسبوع الموضة بباريس مجموعاتها رقميًا، إما عبر أفلام الموضة أو التصوير، أو كليهما في حين أن البعض الآخر سيقدم عروض أزياء مادية مع صف أمامي مليء بالضيوف مثل ديور التي افتتحت اليوم الأول مع تصفيق حار من الجمهور، ويتم بث جميع البرامج تقريبًا على الهواء مباشرة ليتمكن الجمهور من مشاهدتها من المنزل.

ولأول مرة تدخل علامة Pyer Moss التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، التاريخ بانضمامها إلى تلك العروض، خاصة أن مؤسس العلامة التجارية والمدير الإبداعي للعلامة التجارية Kerby Jean-Raymond أول مصمم أمريكي أسود يقدم في أسبوع الأزياء الراقية في باريس.