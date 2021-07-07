الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أوبك» تعقد ورشة فنية حول المبادرات الخضراء ومكافحة تغير المناخ

أوبك
أوبك

بحثت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الأربعاء خلال أعمال ورشة عمل فنية حول تغير المناخ عقدت عبر الفيديو كونفرنس، معالجة دور اقتصاد الكربون الدائري وكيف يمكن للمبادرات الخضراء التي أعلنت عنها السعودية مؤخرًا أن تساهم في مكافحة تغير المناخ.
وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك- في تصريحات اليوم الأربعاء- إن ورشة العمل تم عقدها في توقيت دقيق بالنظر إلى التطورات الأخيرة في الصناعة فيما يتعلق بالمسائل البيئية وتحول الطاقة.
وسلط الأمين العام الضوء على التزام الدول الأعضاء في أوبك بالقضايا العالمية الرئيسية مثل تغير المناخ والحاجة إلى التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن أعضاء أوبك الـ13 يواصلون المساهمة بشكل إيجابي في الجهود العالمية بموجب مبادئ العدالة والمسئوليات المشتركة لكل دول العالم تجاه قضية حماية المناخ.
وشدد على أنه من المتوقع أن يستمر النفط في تشكيل جزء حاسم من مزيج الطاقة العالمي الحالي والمستقبلي وذلك بالنظر إلى النمو المتوقع للاقتصاد العالمي والطلب المتزايد على الطاقة نتيجة النمو السكاني في العالم.
وذكر باركيندو أن استقرار سوق الطاقة سيظل أمرًا حيويًا لأسلوب عمل منظمة أوبك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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