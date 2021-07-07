إمبراطور اليابان يحصل على الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا

أعلن القصر الإمبراطوري في اليابان، اليوم الأربعاء، أن الإمبراطور ناروهيتو، تلقى أول جرعة من لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في مقر إقامة الإمبراطور الواقع في منطقة أكاساكا بوسط طوكيو.

وقال مسؤول رفيع المستوى في القصر، في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، إن الإمبراطور لم يبلغ عن أي مشكلة صحية بعد تلقي اللقاح.

وأكد القصر أنه حدد توقيت تطعيم الإمبراطور بعد تحليل التقدم في برامج التطعيمات بين أوساط الشعب والتشاور مع العديد ممن تم تلقيحهم، ثم تم الإعلان عن الأمر في ضوء الوضع الدستوري للإمبراطور كرمز للبلاد.

وأضاف القصر أنه لن يكشف عما إذا كان أفراد العائلة الإمبراطورية قد تم تطعيمهم أم لا، مشيرًا إلى أسباب تتعلق بالخصوصية، ولكن قالت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن أسمائها، إنه تم تلقيح ستة أفراد من العائلة الإمبراطورية يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، بمن فيهم الإمبراطور الفخري أكيهيتو والإمبراطورة إمريتا ميتشيكو.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و747 ألفا و 198 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و905 حالات، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و663 ألفا و665 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 آلاف و 211 حالة.