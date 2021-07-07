الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طريقة ادخال قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء

طريقة ادخال قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.. يبحث كثير من المواطنين عن الطرق الصحيحة لادخال قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية من خلال محرك البحث "جوجل" عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.

تستعرض "الدستور" الطرق الصحيحة لادخال قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

طريقة ادخال قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية

أعلنت وزارة الكهرباء، عن قراءة عدد الكهرباء عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الكهرباء المصرية، من خلال منصة خدمات الكهرباء، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع انتشار فيروس كورونا وإصابته عشرات من المواطنين، والعمل على تقليل التكدس أمام المصالح الحكومية وتنظيما لعمليات التسجيل (من هنا).

ويتاح الدخول عبر تلك الرابط لتسجيل  قراءة عداد الكهرباء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية والاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

يهمك أيضًا.. رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2021

خدمات المنصة الالكترونية لوزارة الكهرباء:

1 - قدم على طلب تركب عداد كهربائي بديلا عن فاقد.

2 - قدم على طلب تركب عداد كهربائي بدلا من أن يتلف.

3 - يجب تغير اسم صاحب العداد الكهرباء.

4 - قدم على طلب لتوصيل التيار الكهربي إلى المنشأت الاستثمارية والشركات.

5 - قدم على طلب لجدولة المديونية على أقساط كل شهر.

6 - قدم على طلب لفحص عداد الكهرباء.

7 - قدم على طلب استبدال عداد الكهرباء بديلا عن عداد أخر لتكون قدرته أقوى من السابق.

8 - ادفع فواتير استهلاك الكهرباء.

9 - قدم على طلب تركيب عداد كهربائي من خلال القانون الجديد.

10 - قدم على طلب تركيب عداد كود عبر الخدمة للعملاء والدعم الفني.

11 - يمكن عبر الرابط الإلكتروني أن تحصل على شهادة بيانات للاستهلاك الشخصي من الكهرباء.

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