الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لأول مرة منذ أسابيع.. 2191 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

أعلنت السلطات اليابانية، تسجيل 2191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية حاجز الـ 2000 إصابة منذ 4 أسابيع.
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن 920 من حالات الإصابة الجديدة سجلت في العاصمة طوكيو وهو الرقم الأعلى الذي يسجل بها منذ منتصف مايو الماضي، مشيرا إلى أن الإصابات بالعاصمة في زيادة مستمرة منذ 18 يوما.
كما أشار التلفزيون إلى أن السلطات تدرس فرض حالة الطوارئ للمرة الرابعة في طوكيو بسبب تفشي الفيروس وأن القرار الرسمي سيصدر غدا بعد مشاورات مع الخبراء.
يشار إلى أن الخبراء يحذرون من الانتشار الكبير لمتحور "دلتا" في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاسضافة أولمبياد طوكيو خلال الأسبوعين المقبلين.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و747 ألفا و198 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و905 حالات، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و663 ألفا و665 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 آلاف و211 حالة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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