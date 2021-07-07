جرار زراعي يصيب مُسنا بكسر فى الجمجمة بالدقهلية

أصيب شخص مسن بكسور بعظام الجمجمة والفك وكدمات متفرقة بعدما صدمه جرار زراعي أثناء عبوره الطريق بقرية "ميت الخولي مؤمن" مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وتم تحويله الى مستشفى الطوارىء الجامعي بالمنصورة لخطورة حالته.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر المركزي بوصول المدعو "سامي عبده ابراهیم شوشه" 67 سنة، بالمعاش ، ومقيم قرية " ميت الخولي مؤمن " دائرة المركز ، مصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة وعظمة الفك السفلي وكدمات بالرأس والوجه وفقدان بالوعي " إدعاء حادث طريق " وتم تحويله الي مستشفي الطوارئ بالمنصورة بإنتقال الضباط والفحص وسؤال نجل عمه المدعو " مصطفى ابراهيم محمد محمد شوشه " 59 سنة، مدرس ، ومقيم قرية " الدراسة " دائرة المركز قرر بانه اثناء عبور المصاب إحدى الطرق بالقرية محل إقامته اصطدم به جرار زراعي "بدون لوحات معدنية "قيادة المدعو "حافظ إبراهيم أحمد محمد " 52 سنة، فلاح ، ومقيم قرية " الدراسة " دائرة المركز مما أدى إلى حدوث إصابته بسؤال قائد الجرار الزراعي اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6135 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر ، وجاري العرض على النيابة العامة .

كما أصيبت ربة منزل، بقرية " أبو نور الدين " مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، بحالة اعياء شديدة وتسمم نتيجة تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " حبة الغلة السامة " لرغبتها في الانتحار وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لطلاقها مرتان

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية.

تبلغ لمركز شرطة الستاموني من مستشفي بلقاس المركزي بوصول المدعوة "أسماء.أ .م.ش" 25 سنة، ربة منزل " مطلقة "ومقيمة قرية " أبو نور الدين " دائرة المركز مصابة بحالة اعياء وقيئ مستمر "إدعاء تناول مادة سامة".

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من والدتها المدعوة " عبير م. ر.ال " 47 سنة، ربة منزل ، وعم المصابة "محمد م. ش .ال" 50 ،عامل ، ويقيمان بذات القرية

وقررا بتناول المصابة قرص کیماوی يستخدم لحفظ الغلال بقصد الإنتحار ، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لطلاقها مرتان ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك واضافا بأن والدها يعمل بمدينة دمياط

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/2112 إدارى مركز الستاموني ، وجاري العرض على النيابة العامة.