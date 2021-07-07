«أنجبته في السجن وتركته بسلم منزل».. سيدة تتخلى عن طفلها بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور على طفل عمره 5 أشهر ملقى بسلم أحد المنازل بمدينة ميت غمر وبجواره شنطة تحتوي على "علبة لبن وحفاضات أطفال" وتبين أن أمه تركته رغبة منها في تولي أحدا من الأهالي تربيته وذلك لعدم قدرتها على الإنفاق عليه.

تلقى اللواء رأفت عبر الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ميت غمر من المدعوة "وفاء محمود أحمد بركة" 49 سنة، أخصائية رياضية بإدارة شباب ميت غمر، ومقيمة شارع "الليثي" دائرة القسم، بعثورها على طفل ذكر يبلغ من العمر حوالی "خمسة أشهر " ملقى على سلم العقار محل سكنها يرتدي ملابسه وحالته الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتسليم الطفل للمبلغة على سبيل الأمانة.

وتوصلت جهود وحدة مباحث القسم إلى تحديد والدة الطفل وتبين أنها تدعى "عزة الششتاوي حسن نصر الدين " 41 سنة، بدون عمل ، ومقيمة قرية "طنامل" دائرة مركز اجا، وأن الطفل يدعي "محمد ماهر عبدالفتاح" علي مواليد 2021/1/18 والتي أنجبته أثناء فترة حبسها بسجن أجا المركزي على ذمة قضايا "تبديد" وتوجهت به بتاريخ أمس الي دائرة قسم ميت غمر، وتركته رغبة منها في تولي أحد الأهالي تربيته وذلك لعدم قدرتها علي الإنفاق عليه.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المذكورة، وبمواجهتها بما توصلت اليه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه ، وأضافت بان الطفل من زوجها المدعو "ماهر عبدالفتاح علي أبو النجا" 43 سنة صياد، ومقيم بدائرة مركز الستاموني وأنها منفصلة عنه منذ فترة لوجود خلافات وعدم قيامه بالإنفاق عليها وانها ما زالت على ذمته.

جاري العرض علي النيابة العامة.