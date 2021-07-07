«دبلوماسى لا يهدأ».. «شكرى» يحشد الدعم الدولى لموقف مصر فى قضية سد النهضة

لم يهدأ وزير الخارجية سامح شكري منذ وصوله إلى نيويورك الأحد الماضي وحتى الآن لحشد الدعم الدولي والأممي لموقف مصر العادل من ملف سد النهضة وتسليط الضوء على التعنت الإثيوبي، وتجلت تحركاته في عدة لقاءات مهمة مع كل الأطراف المعنية قبيل جلسة مجلس الأمن المقررة غدا الخميس.

لقاء شكري مع مندوبي الدول الأعضاء الدائمين لدى الأمم المتحدة



وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الثلاثاء مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.

شكري يدعو مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته تجاه قضية سد النهضة



وشرح شكري للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود، منوهاً بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

لقاء شكري مع ترويكا الاتحاد الإفريقى



كما التقى شكري، الثلاثاء، مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكونة من: الكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، والسنغال.

وشرح شكرى خلال اللقاء أبعاد الموقف المصري من قضية سد النهضة، ‏في إطار مواصلة اتصالاته المكثفة في نيويورك ارتباطًا بقضية سد النهضة الإثيوبي.

لقاء شكري بالمندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة



وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء الإثنين السفير طارق الأدب المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة في الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة في هذا الملف في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأخذاً بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن شكري ثمّن في هذا السياق الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري في هذا الملف.

لقاء شكرى نظيرته السودانية لتنسيق مواقف البلدين



ومساء الإثنين، التقى شكري نظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي، فى ظل التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

لقاء شكرى سفراء اللجنة العربية



كما عقد شكري سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من أستونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

سامح شكري دبلوماسي لا يهدأ

وُصف سامح شكري بدبلوماسيته الشديدة وفي نفس الوقت الحازمة منذ أن كلفه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتولي حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل الجديد بأول حكومة في عهد عبد الفتاح السيسي عقب أحداث 30 يونيو.

كان شكري قد شغل سابقا منصب سفير مصر في الولايات المتحدة من 24 سبتمبر 2008 حتى عام 2012، ويحمل درجة الليسانس في القانون من جامعة عين شمس.

كانت البداية عندما التحق بالسلك الدبلوماسي في عام 1976، حيث شغل منصب السفير في سفارتي مصر ولندن وبوينس آيرس، و “البعثة الدائمة لمصر” في نيويورك، ثم عمل مندوبا لمصر في مقر الأمم المتحدة في جنيف (2005-2008)، ومدير مكتب وزير الشؤون الخارجية أحمد أبو الغيط (2005-2004).

وأصبح سفير مصر في النمسا والممثل الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية في فيينا (1999-2003)، وكان ممثل رئيس الدولة في اجتماعات قمة الأمن النووي في لاهاي، وممثل رئيس الدولة في اجتماعات قمة الأمن النووي في سول 2012، وكان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف 2005 -2008، وشغل منصب رئيس وفد اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي 2007.