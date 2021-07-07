«التضامن»: «قرية بلا إدمان» تصل إلى 10 محافظات حتى الآن

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى التوسع في تنفيذ مبادرة قرية بلا إدمان والتي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وقال عثمان في تصريح له، اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من القرى داخل 10 محافظات حتى الآن هما "المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والجيزة، وقنا، وأسوان"، وإجمالي عدد القرى التي تم تنفيذ البرامج التوعية بها بلغت 73، وتم تنفيذ أنشطة متنوعة بمشاركة المتطوعين لدى الصندوق من أبناء هذه القرى بعد تدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البرامج التوعوية تحت إشراف الصندوق.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، كذلك سيتم إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار "أنت أقوي من المخدرات"، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.