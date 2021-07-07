صحة الشرقية: ضبط 5 آلاف مخالفة دوائية داخل صيدليات غير مرخصة بههيا

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية، حملة للتفتيش علي الصيدليات بنطاق مركز ومدينة ههيا، تم خلالها مداهمة صيدلية غير مرخصة بمركز ههيا تفتح أبوابها للجمهور، و تقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٥١٢٩ مخالفة دوائية، عبارة عن أدوية متنوعة مجهولة المصدر فى مكان غير مرخص وغير مصرح بتواجدها به، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم ٩٠٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ مركز ههيا.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير عام الصيدلة، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية، وجميع مفتشي الحملة والمشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد شدد على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين و ذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة المصرية، لضبط سوق الدواء وإحكام الرقابة علي الصيدليات وضبط أماكن بيع الأدوية غير المرخصة، لمنع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق، وضماناً لتوفير منتج طبي آمن للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و استمرارا للضربات الناجحة للتفتيش الصيدلي بمحافظة الشرقية، وفي حملة ضد الصيدليات غير المرخصة.