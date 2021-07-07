الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الأوروبي يوافق على تخصيص 30 مليار يورو لمشروعات البنية التحتية

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم برنامج "مرفق توصيل أوروبا" المحدث، والذي يخصص أموالًا جديدة لمشروعات النقل والطاقة والمشروعات الرقمية للفترة 2021-2027.

وذكر البرلمان - في بيان اليوم الأربعاء - أن برنامج مرفق توصيل أوروبا (CEF) المحدث، والذي تم الاتفاق عليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين في مارس الماضي بقيمة 30 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 ، سيمول مشروعات في قطاع النقل والطاقة والمشروعات الرقمية ذات القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي. كما أنه سيضمن الانتهاء من المشروعات الأساسية عبر أوروبا ، مثل مشروع سكة حديد البلطيق Rail Baltica ، والبنية التحتية لشحن الوقود البديل، ونشر تغطية شبكة G5 إلى محاور النقل المهمة بحلول عام 2030.

ونجح أعضاء البرلمان الأوروبي في تخصيص 60٪ من أموال هذا المرفق CEF للمشروعات التي تساعد على تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ، بينما سيتم تخصيص 15٪ من أموال ركائز الطاقة لمشروعات الطاقة المتجددة العابرة للحدود.

ويتضمن برنامج مرفق توصيل أوروبا (CEF) ثلاث ركائز أساسية، حيث يتم تخصيص حوالي 23 مليار يورو لمشروعات النقل، و5 مليارات يورو لمشروعات الطاقة و2 مليار يورو للمشروعات الرقمية. 

وسيتم تخصيص حوالي 10 مليار يورو لمشروعات النقل عبر الحدود من صناديق التماسك الأوروبية fund Cohesion ، وستساعد دول الاتحاد الأوروبي على إكمال روابط النقل المفقودة التي تم تحديدها مسبقًا. كما سيتم تخصيص 1.4 مليار يورو لمتابعة إنجاز مشروعات السكك الحديدية الرئيسية المفقودة عبر الحدود، والتي سيتم اختيارها من قبل المفوضية الأوروبية على أساس القدرة التنافسية.

وفي القطاع الرقمي، سيدعم المركز تطوير المشروعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشبكات الرقمية عالية السعة الآمنة، وأنظمة الجيل الخامس، فضلاً عن رقمنة شبكات النقل والطاقة.

ويهدف البرنامج أيضًا إلى جعل شبكات الطاقة أكثر قابلية للتشغيل البيني، والتأكد من أن المشروعات الممولة تتماشى مع خطط الاتحاد الأوروبي والمناخ والطاقة الوطنية.

في هذا السياق، قالت مقررة لجنة النقل والسياحة بالبرلمان، ماريان جان مارينيسكو: "سيطور برنامج CEF روابط النقل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويساعد أوروبا على التعامل مع تحديات إزالة الكربون في القطاع ويساهم بشكل خاص في جعل شعار "التحول إلى السكك الحديدية" حقيقة واقعة، كما أن ملء الحلقات المفقودة سيشجع حركة الأشخاص والبضائع".

وأضاف المقرر المشارك في لجنة النقل والسياحة دومينيك ريكيه "لن يكون تحقيق الصفقة الخضراء ممكنًا إذا لم نقم بتطوير بنيتنا التحتية من أجل التحولات الرقمية والبيئية القادمة، يبدأ الجيل القادم من مرفق توصيل أوروبا Connecting Europe في الوقت المناسب تمامًا لضمان هذا الانتقال".

من جانبها، شددت مقررة لجنة الصناعة والبحوث والطاقة بالبرلمان حنة فيركونين على أن "مرفق توصيل أوروبا يمول الاتصال عبر الحدود ومشروعات الطاقة المتجددة الرئيسية بين الدول الأعضاء، وسيسمح لأوروبا بإحداث قفزة نحو اقتصاد رقمي ومحايد مناخيًا. هذا أمر حيوي لضمان استمرار قدرتنا التنافسية في المستقبل".

ومن المقرر أن يدخل مرفق توصيل أوروبا الذي تم تحديثه حيز التنفيذ بمجرد نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2021.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: السعودية اعتمدت لقاحات أسترازينيكا وفايزر وموديرنا للحج

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

قائمة إجازات 2021 القادمة.. في شهر يوليو 9 أيام

تصدر تريند «تويتر» بعد زفاف أوباما.. من هو رضا البحراوي؟

«باقي 72 ساعة».. موعد انكسار الموجة الحارة التي تضرب البلاد

مصر تتيح تأشيرتها السياحية إلكترونيا لمواطني 74 دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

مصر تحقق 117 مليار جنيه سنويا من شبكة الطرق

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

صور

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة