إغلاق «جيوجبرا» يثير غضب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة

أعرب عدد كبير من طلاب وطالبات الشعبة الرياضية بالثانوية العامة، عن استيائهم من غلق برنامج جيوجبرا، على أجهزة التابلت في التحديثات الأخيرة التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، مناشدين الدكتور طارق شوقي بإعادة فتحه مجددا لهم.

وقال أحمد محمد طالب بالصف الثالث الثانوي العام، إن البرنامج كان يسهل عليهم في الإجابة على المسائل الرياضية، كما كان يساعدهم فى معرفة أبعاد المسائلة 3D، بالإضافة إلى أنه يساعدهم في الإجابة على مسائل الديناميكا.

وأضاف الطالب مصطفي عبده، أن الامتحان التجريبى الذي نشرته وزارة التعليم، منذ أسابيع كان معتمد كليا على "الكالكوليس" الذي يعتمد على برنامج "جيوجبرا" الذي حذفته الوزارة من على جهاز التابلت مؤخرا.

كانت وزارة التربية والتعليم أجرت عدد من التحديثات على أجهزة التابلت بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة منعا للغش، ما أسفر عن إغلاق التطبيقات كافة المحملة على الأجهزة، واقتصار التابلت على تسجيل الحضور، والكتب الدراسية pdf .

يذكر أن امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التى تضاف للمجموع سوف يبدأ اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات