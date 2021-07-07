السكة الحديد تحدد قائمة غرامات جديدة للقطارات قبل عيد الأضحي

أعلنت هيئة السكة الحديد عن مجموعة من الغرامات المالية التي سيتم تفعيلها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان إلزام المواطنين بدفع قيمة التذكرة.

وأوضحت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن من ضمن الغرامات المالية المقررة فى حال عدم دفع قيمة التذكرة لقطارات الضواحي سيتم تغريم ١٥ جنيه على قيمة التذكرة، أما القطارات المميزة ٢٠ جنيها، والقطارات الأسباني والفرنساوي ٣٠ جنيها، وقطارات النوم ٤٠ جنيها، والقطارات الروسي ٥٠ جنيها، وvib ١٠٠ جنيها.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلي أنه يتم تغريم الراكب الغرامة بشكل فوري إلي جانب دفع قيمة التذكرة بالكامل وفي حال اعتراضه على ذلك.

وأعلنت هيئة هيئة السكة الحديد إن هناك تعديل في مواعيد بعد القطارات، وذلك بتبكير موعد إطلاقها، وتأخير مواعيد بعضها وذلك لتنظيم جدول التشغيل اليومي بما يتوافق مع أعمال التطوير.

- القطارات التي يتم تبكير ميعادها

- قطار921 يقوم الساعة 16.10 بدلا من الساعة 18:00.

- قطار 21 يقوم الساعة 15.10 بدلا من الساعة 15:30.

+- قطار 934 يقوم الساعة 21:10 بدلا من الساعة 22:00.

قطار 962 يقوم الساعة 18.35 بدلا من الساعة 19.30..



- القطارات التي يتم تأخير ميعادها

- قطار 923 يقوم الساعة 18:00 بدلا من الساعة 16.00

- قطار 915 يقوم الساعة 15,35 بدلا من الساعة 15,20

- قطار 957 يقوم الساعة 15.45 بدلا من الساعة 15.40

- قطار 1915 يقوم الساعة 17.00 بدلا من الساعة 15.10

- قطار 27 يقوم الساعة 16.20 بدلا من الساعة 16.10

- قطار 518 يقوم الساعة 21.20 بدلا من الساعة 21.15

- قطار 920 يقوم الساعة 22,00 بدلا من الساعة 20.45

- قطار 128 يقوم الساعة 22.23 بدلا من الساعة 19,10

- قطار 264 يقوم الساعة 20.15 بدلا من الساعة 19,50

- قطار 262 يقوم الساعة 22.05 بدلا من الساعة 22.00.