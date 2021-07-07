محافظ الإسكندرية يستقبل أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالنواب

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وفد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفي أحمد وكيل اللجنة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية على مدار أربعة أيام لتفقد عدد من المتاحف والمناطق الأثرية والمباني ذات الطراز المعماري المتميز بمدينة الإسكندرية.

وخلال اللقاء؛ أشار المحافظ إلى مشروع "الهوية البصرية" الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن المشروع يحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية.

وأكد الشريف حرص المحافظة علي تقديم كامل الدعم لملفات الآثار بها ودعم المواقع الأثرية بالإسكندرية وتطويرها والنهوض بملف الأثار وتطويره.

وأوضح أن الإسكندرية تضم بين طياتها الكثير من المعالم المميزة التي تجمع بين العديد من حضارات دول العالم علي مر العصور. فضلا عن أنها تزخر بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية سواء اليونانية الرومانية أو الاسلامية أو المسيحية.

جاء ذلك بحضور النائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة؛ أمل سلامة أحمد، نشوي عبد العال ديب، فاطمة أحمد حسن، منال هلال أيوب، شيماء محمد محمد، مني عمر، رانيا الجزايرلي. والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال عبد القادر عضو مجلس الشيوخ، م. أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، والجهات المعنية بالمحافظة.

وكان قد زار وفد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أمس خلال جولتهم التفقدية، عدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة الأسكندرية، حيث تضمنت متابعة أخر مستجدات الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالمتحف اليوناني الروماني كما قاموا بزيارة المعبد اليهودي الاثري إلياهو هانبي.

ورافقهم خلال الجولة، العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات و المشرف العام علي مشروع القاهرة التاريخية و الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية و اليهودية و الاستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

بدأت جولة بتفقد المتحف اليوناني الروماني، حيث استعرض العميد هشام سمير للنواب، مراحل أعمال مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، وما تم انجازه من أعمال، مشيرا إلى انه تم الانتهاء بالكامل من اعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والهيكل المعدني، بالإضافة لأعمال التشطيبات المعمارية، وقاعات العرض المتحفي، ونظم الإضاءة وأعمدة الواجهات.

ومن جانبه شرح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف قاعات المتحف وخطة سيناريو العرض المتحفي والذي يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني ليصبح مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

ثم توجهت الزيارة إلى المعبد اليهودي، لتشمل تفقد مبنى المعبد بالكامل وجميع أعمال الترميم الدقيق والمعماري، والورش الفنية لأعمال ترميم العناصر المعمارية بالمعبد.

وأشار الدكتور أسامة طلعت على إشادة السادة النواب بجهود وزارة السياحة والآثار في الحفاظ على تراث مصر الحضاري للاجيال القادمة، وسير أعمال تطوير وترميم المتحف والتي تجري على قدم وساق، كما اقترحوا إمكانية عرض فكرة استخدام بعض التماثيل الأثرية الضخمة في تزيين ميادين مدينة الاسكندرية تقليدا لميدان التحرير.

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب