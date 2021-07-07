بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى جمهورية السودان

أقلعت أربع طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق في مختلف المحن والأزمات.

ومن جانبه، أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية

مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبا للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد ، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السودانى.

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.