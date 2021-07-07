إصابة 3 ضباط في إطلاق نار على مركز شرطة بشيكاغو الأمريكية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إصابة 3 ضباط في إطلاق نار على مركز شرطة في شيكاغو.

وحسب صحيفة "شيكاغو تريبيون"، ذكر مسؤول أن 3 من ضباط إنفاذ القانون أصيبوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بالقرب من محطة مورجان بارك ديستريكت التابعة لشرطة شيكاغو، جراء إطلاق نار.

وتم استدعاء القوات في مكان الحادث، وعثرت الشرطة على سيارة مشتبه بها، ولكن لم يتم تحديد مكان المنفذ، وفقًا لما ذكرته المصادر.

وأضافت المصادر أن الثلاثة نقلوا إلى مستشفى كريست بعد إطلاق النار، ولا يعتقد أن إصاباتهم خطيرة.

وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى مكان الحادث، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في الأمر.

وقالت متحدثة باسم شرطة شيكاغو إنه لا توجد معلومات متوافرة حاليًا ولم تتمكن من تأكيد أي تفاصيل.

وخلال الشهر الماضي، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الامريكية، إن ثمانية على الأقل قتلوا عندما أطلق موظف مسلح النار في ساحة للقطار الخفيف بمدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية .

وأضاف راسل ديفيس نائب قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي أن مطلق النار قتل أيضا، مشيرا إلى أنه كان موظفا لدى مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا.

وأشار إلى أنه لا يمكنه القول على وجه الدقة كيف قتل المسلح أو إن كان ضباط الشرطة في الموقع أطلقوا النار من أسلحتهم.

ووقع إطلاق النار قبيل الساعة السابعة صباحا في ساحة للقطار الخفيف تديرها مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا قرب المطار الرئيسي بالمدينة.

وقال ديفيس إن فرقة من خبراء المفرقعات تفتش الساحة بعد العثور على عبوة ناسفة «واحدة على الأقل» وفق رويترز.

وقال جلين هندريكس رئيس مجلس إدارة مؤسسة النقل في وادي سانتا كلارا في المؤتمر الصحفي «مأساة مروعة حدثت هنا اليوم ومشاعرنا مع أسرة مؤسستنا».

وأضاف أن إطلاق النار وقع في منطقة ضمن ساحة يقوم فيها العمال بأعمال الصيانة للعربات ولم تكن في مركز العمليات والتحكم.

وتقع سان هوزيه التي يقطنها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السليكون وهو المركز العالمي الشهير بالابتكارات التكنولوجية وموطن بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال سام ليكاردو رئيس بلدية المنطقة في المؤتمر الصحفي: «نحن في وقت حالك... سنفعل كل ما بوسعنا لضمان عدم تكرار ذلك في مدينتنا».

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إن لديه عملاء يساعدون في موقع الجريمة.