الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تناقش ملف ذوي الإعاقة ودعم الجمعيات الأهلية بالمحافظات

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

اجتمعت لجنة الحماية المجتمعية بتنسيقية شباب الأحزاب، أمس بعد التشكيل الجديد، لبحث عدد من الملفات المطروحة على جدول أعمالها.

تناول الاجتماع مناقشة ملف ذوى الاحتياجات الخاصة والعقبات التى تواجه إصدار كارت الخدمات المتكاملة، ومناقشة سبل تنظيم عدد من الزيارات لدور الأيتام والرعاية وتقديم الدعم لهم.

كما ناقش الاجتماع آليات مساعدة الجمعيات الأهلية فى مختلف المحافظات للتعرف على خدمات وزارة التضامن، وكيفية توفيق الأوضاع وفق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية، وسبل توفير آليات الدعم لمراكز عزيمة للتعافى من الإدمان.

حضر الاجتماع كلاً من نجوي إبراهيم، أمين سر اللجنة، والنائبة رحاب عبد الغنى، والنائب أحمد فتحى، والنائب محمود ترك، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة نشوي الشريف، وشيرين فتحى، ومحمد فهمى، وأحمد نجيب، ومحمد كمال أبو حطب.

لجنة الحماية المجتمعية تنسيقية شباب الأحزاب ذوى الاحتياجات الخاصة كارت الخدمات المتكاملة دور الايتام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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