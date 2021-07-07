عادل الغضبان يناقش مقترح إنشاء مركز لوجيستى صناعى بشرق بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الدكتور عبد المنعم عبد البارى رئيس فرع الأكاديمية البحرية لعلوم النقل، على رأس وفد من الأكاديمية، لاستعراض مقترح إنشاء مركز لوجيستى صناعي بمنطقة شرق بورسعيد ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة.

واستمع "محافظ بورسعيد" لشرح تفصيلى حول آليات تنفيذ المقترح، وملامح المشروع وكذلك عرض الإطار العام للمركز اللوجيستى والأنشطة التى من المقترح أن يشملها المركز اللوجيستى.

وقدم "محافظ بورسعيد" الشكر لوفد الأكاديمية البحرية على المقترح الخاص بإنشاء مركز لوجيستى صناعى ببورسعيد ، مؤكدا أن ميناء شرق وغرب بورسعيد من أهم المناطق اللوجيسيتية بمصر والعالم ، ولابد من الاستغلال الأمثل لمكونات وامكانات المنطقة ، بما يعظم القيمة الاقتصادية بالمنطقة ويخلق أنشطة جديدة و مزيد من فرص العمل.

ووجه "المحافظ" بوضع دراسة كافية لمقترح إنشاء مركز لوجيستى صناعى بشرق بورسعيد ، مرتبط بالبيئة المحيطة بمنطقة ميناء شرق وغرب بورسعيد ويتناسب مع إمكانات الموقع والتطور التكنولوجى والمميكن الذى تشهده بورسعيد ، كما وجه بأن يكون المقترح بعيدا عن الأسلوب النمطى والتقليدى وأن يتم استحداث الأفكار الملائمة التى تساهم فى تعظيم الاستفادة من منطقة شرق بورسعيد.

وفي شأن آخر كان قد استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، رئيس مجلس إدارة شركة جو باص للنقل البرى بين المحافظات ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

واستعرض الغضبان، خلال اللقاء، أخر تطورات العمل داخل الشركة ، وذلك بعد انضمام شركة جو باص حديثا لمنظومة النقل البرى بين المحافظات لتنوع الخدمات المقدمة أمام المواطنين.

وأكد"المحافظ"على أهمية تقديم خدمة متميزة للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة لهم وذلك فى إطار الارتقاء بخدمات النقل والمواصلات المقدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة قامت بتوفير مكان متميز للشركات فى مجمع المواقف الجديد "ميناء بورسعيد البرى"بحى الضواحى ، ولابد من تقديم خدمة تليق بالمكان ،وأن هناك شركة إدارة للميناء وصيانة ونظافة وأمن، لافتا أن المجمع البرى الجديد سيشمل كافة وسائل النقل بين المحافظات، وسيكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين، كونه مصمم على أعلى طراز.