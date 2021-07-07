سماع الموسيقى الحماسية.. 5 نصائح لتعزيز الأداء في «الجيم»

يبحث الرياضيون ورواد صالات الألعاب دائمًا عن طرق تمكنهم من خلالها تحسين أدائهم، من أجل الحصول على الجسم الرشيق والوزن المثالي.

فإذا كنت تفكر أيضًا في كيفية تحسين أدائك في صالة الألعاب الرياضية أو أثناء التدريب، فهناك بعض النصائح التي يمكنك البدء بها قبل التمرين، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

تأكد من إطعامك وترطيبك:

يعتبر الطعام والحفاظ على ترطيب الجسم، من الأمور الهامة، لذا ينصح الخبراء بضرورة الاهتمام بشرب الماء، والحصول على قسط كاف من الراحة قبل الذهاب للتمرين.

تناول كوبًا من القهوة قبل التمرين الصباحي:

يعتبر أفضل وقت للحصول على فنجان القهوة هو قبل التمرين الصباحي، لأنه يساعد على تقوية الجهاز العصبي المركزي، فهذا يعنى أنك ستحصل على دفعة رائعة من أدائك خلال التمرين.

ضع هدفًا أمامك:

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تذهب فيها إلى صالة الألعاب الرياضية، فلا تتجول في الأجهزة دون تفكير، ستحتاج إلى أن يكون لديك هدفا محدد لتحقيق النتائج المرجوة من ذهابك إلى صالة التمارين الرياضية.

استخدم وضع الطائرة في هاتفك:

من النصائح الهامة قبل الذهاب إلي الصالة الرياضية لتعزيز أداء التمرين هي وضع هاتفك على نمط الطائرة، فبهذه الطريقة لن تشتت انتباهك كثيرًا في الرد على الإشعارات أو الرسائل الواردة من أصدقائك، والتركيز فقط بالتمرين.

استمع للموسيقى خلال التمرين:

ينصح الخبراء بسماع الموسيقى الحماسية خلال ممارسة التمارين الرياضية، تساهم بشكل كبير في تكوين العضلات بشكل أسرع، بالإضافة إلى حرق الكثير من السعرات الحرارية، والحصول على الوزن المثالي في وقت أقل من المعتاد.

كما أن عدم الانشغال بأي مؤثرات أخرى خلال التمرين، يساهم في عدم الشعور بالتعب، فضلا عن تعزيز أداءك للتمرين.