قوافل «التمكين الاقتصادي» تجوب محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق قوافل التمكين الاقتصادي التابعة لبرنامج "فرصة" رحلتها في مختلف محافظات الجمهورية في إطار توجيهات الوزيرة نيفين القباج؛ لاستهداف الانتقال من الدعم للتمكين للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا عبر توفير فرص عمل بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، دشنت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة برنامج "فرصة" في محافظة الدقهلية، بالتنسيق والتعاون مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

حضر فعاليات التدشين مع محافظ الدقهلية الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والسيد أحمد غفران مدير عمليات البرنامج بالوزارة وسالي عبد القادر مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وتضمنت فعاليات قافلة برنامج "فرصة"، التي تستمر على مدار ٤ أيام، تنظيم ملتقى توظيفي بحضور عدد من الشركات القطاع الخاص وتقديم خدمة الإرشاد الوظيفي واستلام طلبات توظيف من ١٤٠ شابا وفتاة.

كما تم تهيئة عدد من أفراد الاسر لتأسيس مشروعات مدرة للدخل وتقديم استشارات لهم، كما تم تسليم ٥٠ أسرة أدوات الإنتاج للقيام بمشروعات صغيرة بمشاركة الجمعيات الأهلية بمركز ميت غمر.

الجدير بالذكر أنه تم افتتاح وحدة "فرصة" للتمكين الاقتصادى والتدريب والتوظيف والتي تقدم خدماتها لمساعدة المستفيدين على إقامة مشروعات متناهية الصغر إما بشكل فردى أو فى إطار وحدات انتاجية أو سلاسل قيمة (التوظيف الذاتى) أو مساعدتهم من خلال التدريب والتوظيف والذى يهدف إلى تشبيك الباحثين عن فرص عمل لدى الغير مع أصحاب العمل الذين تتوافر لديهم فرص عمل شاغرة، كما تهدف الوحدة إلى سد الفجوة التدريبية بين طرفى المعادلة التشغيلية (المستفيد ومتطلبات الوظيفة)، لتحقق بذلك التوازن بين العرض والطلب فى سوق العمالة التنافسية .