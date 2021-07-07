الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الثانية.. «الآثار» تعلن تمديد معرض «ملوك الشمس» بالتشيك

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري

وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع روبرت تريبس نائب السفير التشيكي بالقاهرة، عقد تمديد معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براغ، ليستمر وحتى ٣٠ سبتمبر المقبل، بعد أن كان من المقرر انتهاء مدته في آخر يونيو الماضي عقب موافقة مجلس الوزراء على المد.


وقال الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح له اليوم، إن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد مدة معرض "ملوك الشمس" بناء على طلب الجانب التشيكي، مشيرا إلى أن المرة الأولى كانت في نهاية يناير الماضي، وذلك نظرا للاقبال الشديد الذي يشهده المعرض.


يذكر أن معرض ملوك الشمس تم افتتاحه بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبو صير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.
 

وفور إعادة فتح المعرض في شهر مايو الماضي، بعد فترة توقف قصيرة في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا، نفذت جميع تذاكر دخول معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج، وحتى منتصف يونيو الجاري، كما وصل عدد الزائرين للمعرض إلى ١٠ آلاف زائر خلال أول ٢٥ يوما منذ إعادة فتحه.
 

يضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية، من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل أوشابتي من الفيانس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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