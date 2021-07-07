غدًا.. ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة جنوب الوادي في قنا

صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بأنه سوف تختتم غدا الخميس 8 يوليو 2021 امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات ومعاهد جامعة جنوب الوادي.

وأضاف رئيس الجامعة في بيان صحفي صادر عن العلاقات العامة والإعلام بجامعة جنوب الوادي، انه يؤدي اليوم الامتحانات طلاب كليات العلوم والهندسة وطب الفم والأسنان والتربية النوعية والصيدلة والعلاج الطبيعي والمعهد الفني للتمريض.

وأشار رئيس الجامعة إلى تواصل أعمال امتحانات الدراسات العليا، وشدد على متابعة الإجراءات الاحترازية في اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقام الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية بلجان الامتحانات بكلية الهندسة والمعهد الفني للتمريض وطب الفم والأسنان للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

شهد الجولة عمداء كليات الهندسة وطب الفم والأسنان.

وكان بدأ أعمال المعسكر الدراسي الطلابي للفرقة الأولي بكلية التربية الرياضية بقنا تحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف محمد موسي عميد الكلية و الأستاذ الدكتور محمود محمد لبيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور عبد الحق سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الطلاب بأرض طابور المعسكر خلف مبني الكلية بحضور عميد الكلية والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتم توزيع المهام علي الطلاب وتقسيمهم مجموعات عمل.

وصرح رئيس الجامعة، أن المعسكر مقسم لمجموعتين الأولي يوم الأربعاء والخميس والثانية الجمعة والسبت وتم إعطاء فرصة لطلاب الفرقة الثالثة لمن تخلفوا عن حضور معسكر الفرقة الثالثة بالحضور مع الفرقة الأولى، وذلك لأن حضور المعسكر ضمن خطة الدراسة وعدم حضوره يعتبر رسوب بالدراسة أي تعاد السنة الدراسية علي حضور المعسكر الدراسي.