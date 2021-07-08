الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التعليم» توضح موقف كتابة طلاب الثانوية أكثر من ملاحظتين أثناء الامتحان

طلاب
طلاب

انتشرت شائعات خلال الأيام الماضية في مجموعات الثانوية العامة تقول إنه غير مسموح للطالب كتابة أكثر من ملحوظتين في كتاب المدرسة والمقرر أن يدخل به الطالب الامتحان في 10 يوليو الجاري.

يقول بعض أولياء الأمور:" الطلاب بالفعل كتبوا ملاحظاتهم بطريقتهم، ولم يذكر من قبل كم أو كيفية تلك الملاحظات .. نرجو حسم الجدل حتي لا ندع مجال للقلق والتوتر للطلبة أو أولياء أمورهم وحتي لا يفهم الامر للمراقب بطريقة تجعله يقوم بسحب الكتاب من الطالب اثناء الامتحان".

بالرجوع لوزارة التعليم قال مصدر مسؤول، لـ"الدستور":"سمحنا بكتابة الملاحظات بخط الطالب" وأعطينا تعليمات واضحة بالأمس لرؤساء اللجان وقلنا هذا عدة مرات.. سمحنا بكتابة الإملاءات واعطينا تعليمات واضحة اليوم لرؤساء اللجان وقلنا هذا عدة مرات أيضًا".

وأكدت الوزارة اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور، وقالت في تعليمات عن امتحانات للثانوية: “تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع، وضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا”.

طلاب طريق الثلاثاء صحي كتاب ماضي الثانوية أيام المركزى تعليم التربية امتحانات الثانوية

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