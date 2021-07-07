107 إصابات جديدة بفيروس كورونا في التشيك

أعلنت السلطات في التشيك تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - أن العدد المسجل يقل بـ50 حالة عن عدد الحالات المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن معدل الإصابة انخفض إلى أقل من 9 إصابات لكل 100 ألف مواطن خلال السبعة أيام الماضية.

كورونا حول العالم

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و747 ألفا و198 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 605 آلاف و905 حالات، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 30 مليونا و663 ألفا و665 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 404 آلاف و211 حالة.