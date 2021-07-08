الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2021

شركة الكهرباء
شركة الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا.. يبحث كثير عبر محرك البحث "جوجل" عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا، لسداد الفاتورة منعا للازدحام والتكدس وتنظيما لعملية الدفع.

 طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا.

(١) الدخول من خلال الموقع الرسمي بشركة الكهرباء لشمال الدلتا.
(٢) اختر هندسة واحدة من ضمن أكثر من هندسة بمحافظات دمياط ومحافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ.
(٣) اختر الخدمة التي توجد أعلى الصفحة.
(٤) اختر خدمة استعلام عن قيمة الفاتورة.
(٥) اضغط على زر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
(٦) اختر فرع الشركة من المحافظات الثلاثة محافظة دمياط و محافظة الدقهلية و محافظة كفر الشيخ.
(٧) تسجيل البيانات الأساسية من الاسم والمحافظة وكتابة الفرع التابع للشركة، وكتابة الرقم الخاص بالاشتراك.
(٨) الضغط على كلمة إظهار الفاتورة ثم تظهر آخر فاتورة أو فاتورتين.

ومن الجدير بالذكر أن يتاح الاستعلام عن فاتورة أسعار الكهرباء من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.

التعليمات المتبعة لتقليل استهلاك الكهرباء لتقليل ثمن الفاتورة والتي تتضمن الآتي:

- عدم ترك فيشة الكهرباء في مكبس الكهرباء كلما أمكن.

- عدم ترك الثلاجة مفتوحة لمدة فترات طويلة لانها تستهلك كهرباء بشكل كبير.

- عدم استخدام براد الشاي أو السخان الكهربائي لمدة فترات طويلة. 

_ عدم استخدام نور الكهرباء في الصباح والاعتماد على نور الشمس توفيرا لاستهلاك الكهرباء.

_ غلق المصابيح الغير مستخدمة لأنك لم تستخدمها.

-عدم استخدام الأجهزة الكهربائية في المنزل كلها معا كالسخان و تكيف الهواء و التليفزيون وبراد الشاي .

وأعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا عن طرق عديدة للاستعلام عن سعر فاتورة الكهرباء بالتزامن مع خطة الشركة التي تتيح من خلال مواقع الشركة سواء الشمال أو الجنوب.

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