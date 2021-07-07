محافظ القاهرة: تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بـ 330.6 مليار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة التي تحتفل بعيدها 1052 من أكثر المحافظات التي حظيت بجني ثمار ثورة 30 يونيو، و شهدت السنوات السبع لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة تخطت تكلفتها 330.6 مليار جنيه، وذلك في مجالات الإسكان وتطوير العشوائيات، والطرق، والنقل، وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة، ورفع كفاءة البنية التحتية (الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز)، إلى جانب المشروعات التي تهتم بالصحة والتعليم والشباب والرياضة .

إنشاء 40 ألف وحدة سكنية بديلة للعشوائيات في السنوات السبع الماضية



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة أقامت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بديلة للعشوائيات خلال السنوات السبع الماضية بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم وآمن لقاطني العشوائيات مزود بكافة الخدمات التي توفر حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من انشاء 26449 وحدة سكنية بالأسمرات 1 ، 2 ، 3 وأهالينا 1 ، 2 والمحروسة 1 ، 2 وروضة السيدة 1 وجارى الانتهاء من ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية بمشروعات معًا والخيالة والمنيل القديم وأرض مصنع 18 الحربي، إلى جانب المشروعات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها كروضة السيدة 2 وأهالينا 3.

تسكين 30 الف أسرة بعد نقلها من العشوائيات



وأضاف المحافظ أنه تم حتى الآن تسكين حوالى 30 ألف أسرة وتغيير حياة ما يقارب 150 ألف مواطن للأفضل والتخلص من مناطق عشوائية صعبة كان التخلص منها بمثابة حلم استطاعت الدولة تحقيقه كبطن البقرة ، والسحيلة، كوم غراب، واسطبل عنتر، وعزبة الصفيح وغيرها من المناطق العشوائية.



وأشار "عبد العال" إلى أنه بالتوازي مع اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية غير الآمنة، يتم بذل جهود مضنية في تطوير المناطق العشوائية غير المخططة من خلال تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة والبنية التحتية لهذه المناطق كمشروع تطوير منطقة الزاوية الحمراء بقيمة إجمالية تبلغ 58 مليون جنيه ، ومشروع تطوير منطقة عزبة خيرالله بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه ، كما انتهت المرحلة الاولى لأعمال رفع كفاءة وتطوير شبكات مياه الشرب ومكافحة الحريق والصرف الصحي وتمهيد ورصف الطرق وتوفير الانارة بالشوارع لعدد 22 منطقة غير مخططة بحلوان والمعصرة بتكلفة 150 مليون جنيه .

ربط القاهرة بشبكة طرق حديثة داخلية وخارجية للوصول للعاصمة الإدارية

ونوه إلى أنه أنه تم ربط القاهرة بشبكة طرق حديثة داخلية وخارجية تسهل الوصول للعاصمة الإدارية الجديدة والمحافظات المجاورة وتسهم فى تخفيف الكثافات المرورية وتختصر زمن الرحلات بما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتوفير الوقت حيث بلغ أجمالي عدد المشروعات خلال السنوات السبع الماضية 349 مشروع بتكلفة تقارب 37179 مليار جنيه، و تم الانتهاء من تنفيذ 320 مشروع تضم عدد من المحاور الجديدة و 81 كوبرى للسيارات بتكلفة 36.778 مليار جنيه أبرزها تطوير طرق وكباري مصر الجديدة ومحور مصطفى النحاس تطوير الطرق والكبارى بالمنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة (محور الحضارات ) ومحور مؤسسة الزكاة وتوسعة الطريق الدائري، وجاري الانتهاء من 29 مشروع بتكلفة 400.402 مليون جنيه .

دعم أسطول النقل العام ليصل إلى 3250 أوتوبيسا



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة دعمت أسطول النقل العام ليرتفع حجم الأسطول خلال السنوات السبع الماضية من 1000 أتوبيس إلى ما يقارب 3250 أتوبيس 1.5 مليون راكب يوميًا .



و أكد محافظ القاهرة أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير مراكز الشباب يجسد رؤيتها في الاهتمام بالشباب والنشء وتنمية قدراتهم من خلال أنشطة تعود عليهم بالنفع وتجعل الرياضة أسلوب حياة بالنسبة لهم ، بالاضافة الى اكتشاف المواهب المتميزة رياضياً وتأهيلها للمشاركة في البطولات والمسابقات.

تنفيذ 87 مشروعا في مجال الشباب والرياضة



وأشار إلى أن الدولة نفذت 87 مشروعا بتكلفة تقارب المليار جنيه في مجال الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة خلال السبع سنوات الماضية تم الانتهاء من تنفيذ 42 مشروع بتكلفة تبلغ 682.053 مليون جنيه وجاري الانتهاء من تنفيذ باقى المشروعات تباعًا، وشملت المشروعات انشاء وتجديد وتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا .

240 مشروع في مجال التعليم بالقاهرة



وأكد أنه منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهدت منظومة التعليم في مصر طفرة هائلة غير مسبوقة من خلال استحداث وسائل تكنولوجية حديثة وبناء مدارس جديدة وتطوير القديمة وتجديد البنية التحتية بالكامل، وأصبح شعار " التعليم أولا " الذى رفعته القيادة السياسية واقعًا ملموسًا فعلى مدار الـ7 سنوات الماضية ، و تم تنفيذ 240 مشروع بالقاهرة منهم 74 مدرسة إنشاء جديد ، بسعة 2583 فصل بتكلفة 2 مليار و283 مليون جنيه والباقى تم تطويره واجراء أعمال توسعه وصيانة له بهدف تخفيف الكثافات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتركزت المشروعات التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجًا بأحياء ( المرج - منشأة ناصر- المعادي- التبين- السلام - المعصرة - دار السلام والبساتين- القاهرة الجديدة - ١٥ مايو المستقبل- حلوان - السيدة زينب، مضيفا أنه يجري الإنتهاء 76 مشروع منهم 21 مدرسة انشاء جديد بسعة 666 فصل بتكلفة 582 مليون جنيه.

تنفيذ 81 مشروعا طبيا



وأوضح أن محافظة القاهرة حظيت بتنفيذ 81 مشروعا طبيا بتكلفة 1,795 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ 63 مشروع بتكلفة 1139.8 مليون جنيه منهم عدد 2 مستشفى انشاء جديد هما مستشفى دار السلام و 15 مايو بتكلفة إجمالية 628 مليون جنيه و يضم المستشفيان أكبر مركز لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة مواطنى القاهرة والمحافظات المجاورة .



وأكد محافظ القاهرة بأنه تم إنشاء 14 مركز طبي جديد لخدمة المناطق الشعبية ومساكن بديل العشوائيات مثل مركز طبي عزبة النصر بالبساتين و4 مراكز طبية بالأسمرات ومركز طبي بالمحروسة ومركز طبي بأهالينا وتطوير وتجهيز 28 مركز باجمالى 42 مركز بتكلفة اجمالية 392 مليون جنيه .