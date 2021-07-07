الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021 .. بـ"شمال القاهرة "

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

نوهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021 في إطار تعزيز خدماتها للمشتركين على مستوي القاهرة الكبرى، خاصة فيما يتعلق بخدمة تسجيل قراءات الاستهلاك الشهري وقيمة الاستهلاك المستحقة عن كل شهر، عبر موقعها الإلكتروني المحدد برابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضحت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن حزمة من الخدمات المقدمة للمشتركين شهدت شهدت خلال الفترة السابقة تطويرًا ملحوظ في مستوي الخدمة وجودتها وفائدة الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بخدمات فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021 بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021

وأشارت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه عبر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021، يمكن للمشترك أن يقوم بتطبيق عدد من الخطوات التي تمكنه من تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة بالعداد الإلكتروني أو مسبق الدفع بمنزله، وبناء عليه يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به، وقيمة الاستهلاك الشهري المطالب بسداد لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ويمكن لجميع المشتركين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021 من منازلهم  من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تتبعها 9 شركات توزيع للكهرباء على مستوى المحافظات.

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ويختص الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021 للمشتركين بالشركة، الذين تقع منازلهم في النطاق الجغرافي بكهرباء شمال القاهرة فقط.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021

ويمكن للمشترك الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء من هنـــــــا لمنطقة السكنية التى يقيم بها ومعرفة قيمة استهلاك الكهرباء وكذلك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــا 

  1. الضغط على قسم الخدمات.
  2. اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.
  3. تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.
  4. إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.
  5. الضغط على زر استعلام.
فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2021 الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء معرفة قيمة استهلاك الكهرباء تسجيل قراءة الاستهلا قيمة الاستهلاك المستحقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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