استقالة وزير الصحة الهندي قبل تعديل وزاري

استقال وزير الصحة الهندي، هارش فاردهان، اليوم الأربعاء، قبل تعديل وزاري من المقرر أن يجريه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، الذي واجهت حكومته انتقادات بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة.

وذكرت مصادر حكومية أن فاردهان ووزير الدولة، أشويني شوبي، سيقدمان استقالتيهما.

وتأتي استقالة فاردهان فيما كشفت موجة ثانية فتاكة للجائحة في الفترة من إبريل حتى يونيو الماضيين عن أوجه قصور في البنية التحتية للرعاية الصحية في الهند.

وفشل برنامج التطعيم في البلاد، الذي بدأ في يناير الماضي، أيضا في التوسع كما هو متوقعا حيث تم تطعيم، أقل من 5% من السكان بشكل كامل حتى الآن.

ولم يتضح من سيحل محل فاردهان، لكن من المتوقع الإعلان عن حقائب وزارية جديدة، بعد أن أدى 40 وزيرا على الأقل اليمين الدستورية في مراسم رسمية بالقصر الرئاسي، طبقا لما ذكرته قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية.

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 43733 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.66 مليون.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 930 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى 404211 منذ بدء الجائحة.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن شركة مختبرات موربين للأدوية الهندية بدأت إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد-19".

وذكر صندوق الاستثمار الروسي بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، في بيان إن الدفعة التجريبية الأولى التي صنعتها الشركة المصنعة الهندية في ولاية هيماشال براديش سيتم شحنها إلى معهد موسكو الذي طور اللقاح لمراقبة الجودة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.