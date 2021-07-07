استعلم فورا.. خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء شركة شمال القاهرة

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة ملايين المواطنين في التأخير في دفع الفواتير الشهرية مما يتسبب في قطع الخدمة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية تسجيل قراءات العداد المنزلي.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

خصصت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام العملاء عن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء عقب إدخال قراءة العداد المراد الاستعلام عنه إلكترونيا والدفع عبر وسائل التحصيل الالكتروني التي أتاحتها الشركة للعملاء وذلك لضمان عدم قطع الخدمة في حالة السفر وترك المنزل لعدة أيام متواصلة مع عدم السماح لمندوبي الشركة بدخول المنازل قراءة العداد كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اضطر الجميع إلى التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي لضمان عدم تفشي العدوى بين المواطنين.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء المنزلي

يمكن للملايين من عملاء شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة تسجيل قراءة العداد المنزلي إلكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي بإتباع الخطوات التالي :-

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الشركة التابع لها العميل ( شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء)

اختيار الحي والمنطقة الموجود فيها العداد

كتابة بيانات صاحب العداد المنزلي

كتابة البيانات الموجودة في إيصال الدفع الموجود مسبقا ( فرعي، حساب، يومية، منطقة، إدارة)

تسجيل قراءة العداد في الخانات المخصصة لذلك

الضغط على زر الاستعلام

ظهور إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء المراد سدادها

خدمات منصة الكهرباء الموحدة للمواطنين

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وخدمات منصة الكهرباء الموحدة للمواطنين من أكثر الكلمات التي تتلقي بحثا عبر المنصات الالكترونية يوميا حيث تقدم المنصة أكثر من 18 خدمة إلكترونية أبرزها تسجيل قراءة العداد المنزلي وتركيب العداد الكودي وتركيب عداد بدل تالف وتغيير اسم صاحب العداد و خدمة طلب رفع عداد و خدمة توصيل تيار مؤقت وغيرها من الخدمات في مجال الكهرباء.

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