الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة عن شهر يونيو 2021

أرشيفية
أرشيفية

نوهت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عن تعزيز خدماتها للمشتركين علي مستوي القاهرة الكبري، خاصة فيما يتعلق بخدمة تسجيل قراءات الاستهلاك الشهري وقيمة الاستهلاك المستحقة عن كل شهر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني المحدد برابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

وأوضحت شركة جنوب القاهرة موقعها الإلكتروني الرسمي أن حزمة من الخدمات المقدمة للمشتركين شهدت شهدت خلال الفترة السابقة تطويرًا ملحوظ في مستوى الخدمة وجودتها وفائدة الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بخدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

وأشارت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه عبر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يمكن للمشترك أن يقوم بتطبيق عدد من الخطوات التي تمكنه من تسجيل قراءة الاستهلاك الخاصة بالعداد الإلكتروني أو مسبق الدفع بمنزله، وبناء عليه يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به، وقيمة الاستهلاك الشهري المطالب بسداد لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، من خلال موقع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من هنا.

ويمكن لجميع المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من منازلهم  من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تتبعها 9 شركات توزيع الكهرباء على مستوي المحافظات.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

ويختص الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة جنوب القاهرة  لتوزيع الكهرباء بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين بالشركة، الذين تقع منازلهم في النطاق الجغرافي بكهرباء جنوب القاهرة فقط.

ويمكن للمشترك الدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من هنا.

 للمنطقة السكنية التي يقيم بها ومعرفة قيمة استهلاك الكهرباء وكذلك الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء من المنزل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني  الرسمي الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال الرابط التالي.

  1. الضغط على قسم الخدمات من هنا.
  2. اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.
  3. تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.
  4. إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.
  5. الضغط على زر استعلام.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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