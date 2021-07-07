الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنتين لـ3 متهمين احتجزوا مدمنين دون وجه حق بالقاهرة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء،  3 متهمين بالحبس سنتين ومتهم رابع بالحبس 6 أشهر وبراءة المتهم الخامس في اتهامهم باستئجار فيلا كمصحة في علاج الأدمان دون ترخيص وقيامهم باحتجاز مرضى وأطفال وتعذيبهم واستخدامهم في أعمال التنظيف داخل الفيلا. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

قرار الإحالة 
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين «س.م»، 35 سنة، شريك بإدارة مركز علاج الإدمان، و«أ .أ .م»، 26 سنة، شريك بإدارة مركز علاج الإدمان، و«إ .م»، 31 سنة، عامل احتياطي بشركة الكهرباء، و«ح .أ»، من الأول وحتى الرابع باحتجاز المجني عليهم أيمن سيد، ومحمود عبد السلام وكريم أحمد ومحمد محمود وعمر حسين بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي وضعتها القوانين واللوائح وقد صاحب ذلك تعذيب المجني عليهم سالفي الذكر بالتعذيبات البدنية وذلك بقيامهم باحتجاز سالفي الذكر بالفيلا الكائنة بمنطة المريوطية بدائرة مركز البدرشين المستأجرة من المتهم الخامس«ح .م»، 56 سنة، رجل أعمال، والتي جهزوها بالتجهيزات اللازمة لمنع المجني عليهم من حرية التنقل ومبارحة مسرح الجريمة خلال فترة حدوث الواقعة بالقوة والتهديد بتوثيق المجني عليهم بالحبال والتعدي عليهم بالإيذاء البدني.

وأضاف امر الاحالة  قيامهم باستخدام الأطفال المجني عليهم «محمد.ي»، و«عمر.ح» حال كونهما لم يبلغا الـ18 عاما ميلايديا وذلك باستخدامهم في العمل القسري وكذا الأغراض غير المشروعة وزاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشرين وزاولوا مهنة العلاج النفسي دون أن يكونوا مقيدين في جداول المعالجين النفسيين في وزارة الصحة، وقيامهم بمزاولة نشاط منشأة طبية بدون الحصول على ترخيص دون أن يكونوا أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لاتتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا وأحرزوا أدوات «أحبال» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقيام المتهم الخامس بلاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة وآخر متوفي في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة بأن أمدهم بالفيلا عبر استئجارها لهم مقابل مبلغ مالي مع علمه بمزاولتهم أنشظة غير مشروعة مسهلا ذلك فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة وذلك الاتفاق.

واعترف «ك.أ»، 20 سنة، عامل بتعاطيه مادة الحشيش منذ سنة وعلى أثر ذلك أرسله والده للفيلا الخاصة بالمتهمين لمعالجته من حالة الإدمان مقابل مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه شهريا حيث كان هناك برنامج علاجي متبع لحالته المرضية يشرف عليه المتهمان الأول والثاني وآخر متوفي وقيدوا حريته رغم مطلبه بإطلاق سراحه ومجبرين إياه على القيام بأعمال غسيل الأطباق وتنظيف الأرضية وحديقة الفيلا مهددين إياه بالتعدي عليه بالضرب حال عدم امتثاله لأوامرهم.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس الحبس علاج الإدمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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