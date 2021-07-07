افتتاح 15 مسجدًا بـ 7 محافظات.. ووزير الأوقاف يخطب الجمعة في الشرقية

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، يوم الجمعة المقبل، بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي، وحتى الآن 1526 مسجدًا، منها 1406 جديدة، و 120 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأشارت إلى أن المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبلة، هي على النحو التالي:

ـ مديرية أوقاف البحيرة

1. سيف النصر – الحاجر كفر الدوار

2. السناوي الحمرا- سيدي غازي – كفر الدوار

3. حسن قاسم – جعيف – ايتاي البارود

4. شاهين – الخلالية - الدلنجات

5. محمد سالم عبد الله – زاوية غزال - دمنهور

6. ع. العزيزي – فرنوي – شبرا خيت

7. العصاره – جبارس بحري – ايتاي البارود

8. النور – قرية على بن أبي طالب - بدر

ـ مديرية أوقاف الشرقية

9. الفتح – ديرب نجم

10. الشرايفة – ديرب البلد

ـ مديرية أوقاف سوهاج

11. النور بني خالد الشرقية أولاد يحيي – دار السلام.

ـ مديرية أوقاف قنا

12. الشيخ رمضان يونس الهمامي - حاجر الجبل – هو- نجع حمادي.

ـ مديرية أوقاف أسوان

13. التقوى - دراو.

ـ مديرية أوقاف الإسكندرية

14. أحمد عرابي – منطقة محرم بك.

ـ مديرية أوقاف القليوبية

15. يوسف سليمان – المنزلة - طوخ.

ويُلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة من مسجد "نور الإيمان" بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ عبدالله عزب، وتدور حول موضوع "فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح"، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويلتقي وزير الأوقاف، الجمعة، القيادات الدعوية بمحافظة الشرقية، قبل صلاة الجمعة، بديوان المحافظة، بحضور المحافظ اللواء ممدوح غراب.