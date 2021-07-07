لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات.. جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية في شوارع الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، جولة تفقدية بمدينة الزقازيق بدأها بشارع فاروق من ناحية سوق الجملة ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة الزقازيق بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بالشارع ومتابعة رفع الإشغالات أولًا بأول، وعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الرصيف لعرض بضاعتهم، مؤكدًا أن الأرصفة تستخدم لسير المواطنين والحفاظ على سلامتهم وليست لافتراش البضائع، ورافق المحافظ في الجولة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد محمود رئيس حي أول.

- الاستماع لشكاوى المواطنين

وخلال جولته بشارع فاروق، التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم موجهاً رئيس المدينة بفحصها ووضع الحلول اللازمة لها في إطار القانون.

كما كلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول، بالتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق لتوفير عبور آمن للمواطنين.

و أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد بالشارع والالتحام بالمواطنين والاستماع لشكواهم وكذلك المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وكان محافظ الشرقية، قد زار لقرية ميت ربيعة التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس لمتابعة أعمال الفصل المساحي بمنطقة مزلقان القرية، نظراً لتداخل بعض الأملاك الخاصة مع الطريق المراد توسعتها لمنع أي تعديات على حرم الطريق.

وقامت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، بأعمال الرفع المساحي بالمنطقة تنفيذًا لتعليمات المحافظ الصادرة بعد زيارته السابقة، للقرية للوقوف على معوقات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة المزلقان استجابة لمطلب أهالي القرية وتقديم أفضل الخدمات لهم.