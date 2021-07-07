الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يناقش مع أساقفة الكنيسة أحوال الأنشطة والخدمات

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية، وحلمية الزيتون، الذي عرض بعض الموضوعات التي تخص الخدمة بالقطاع الرعوي الذي يشرف عليه.

وكان قد سيم الأنبا أكسيوس، أسقفًا عامًا لقطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون،  في شهر مارس الماضي.
فيما التقى قداسته ‏نيافة الأنبا كاراس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، حيث اطمأن من نيافته على أمور الخدمة الرعوية بإيبارشية المحلة الكبرى.

صوم الرسل 

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أياما روحانية، حيث بدأت صوم الرسل الذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، ليزامن مع عيد القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويعتبر صوم الرسل من أقدم الأصوام في الكنيسة الأرثوذكسية عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التي تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب.

وصوم الرسل هو صوم تتبعه الأرثوذكسية و‌الكنيسة الكاثوليكية، يبدأ في يوم الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد القديسين بطرس وبولس، الذي يحُل في 12 يوليو، وتتراوح مدته من ثمانية إلى اثنين وأربعين يومًا بسبب طبيعة عيد القيامة.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

الكنيسة البابا تواضروس اساقفة المقر البابوي الإيبارشيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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