ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أن أقصى حمل اليوم في الإنتاج، يبلغ 30 ألفا 700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وأكد جهاز تنظيم مرفق تنظيم الكهرباءوحماية المستهلك أن أقصى حمل اليوم الأربعاء 30 ألفًا و700 ميجاوات .

وأوضح المرصد - في نشرته اليومية - أن الحمل الأقصى المتوقع يبلغ اليوم 30 ألف 700ميجاوات مقابل 30 ألفا و750 ميجاوات أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و 400 ميجاوات بحسب تقرير مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأكد جهاز تنظيم مرفق تنظيم الكهرباءوحماية المستهلك أن أقصى حمل اليوم الأربعاء 30 ألفًا و700 ميجاوات.

«الكهرباء»: أقصى حمل اليوم 30 ألفًا و700 ميجاوات

وذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أن الحمل الأدنى اليوم في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 15300 ألف ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 7.39%، فيما أكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الحمل الأدنى بلغ 10.73%، وأكد جهاز تنظيم مرفق تنظيم الكهرباءوحماية المستهلك أن أقصى حمل اليوم الأربعاء 30 ألفًا و700 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.. ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف ،وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

ويعود تجنب الفصل في الأحمال في وقت الذروة وفى الفترة التي يزيد فيها الطلب على الطاقة إلى نتائج ما يتم اتباعه وتطبيقه من سياسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي ترتفع فيها الأحمال للحد الأعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساء إلى العاشرة مساء خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساء حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.