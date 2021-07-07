الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكثفة لإزالة المخلفات ورفع الإشغالات بالمنيا

رفع المخلفات
رفع المخلفات

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات في مختلف المجالات سواء النظافة ورفع المخلفات أو رفع الإشغالات بجانب حملات إزالة التعديات بحي وسط المدينة وقرية تلة، تم خلالها رفع 30 طن مخلفات وتحرير 22 محضر متنوع و4 محاضر لحالات تعدي بالبناء المخالف

واستعدادا لامتحانات الثانوية العامة، كثف قسم البيئة بحي وسط المدينة حملاته الدورية لنظافة الحي ونطاق المدارس التي ستقام بها امتحانات الثانوية العامة؛ لإضافة مظهر جمالي لشوارع الحي وحرصا منه على عدم انتشار الأمراض و الفيروسات.

 وجرى تحرير 22 محضر إنذار بيئة و إشغال طريق وذلك لتيسير حركة المواطنين و منعا للتكدس وفي سياق متصل وافق الحي على توصيل عدد 7 طلبات مرافق(مياه وكهرباء)، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة للتوصيل وقد رصد الحي 4 حالات إزالة وهدم لمباني مخالفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك في ضوء متابعة العميد محمد صلاح ابو كريشه رئيس مركز و مدينة المنيا للأعمال التي تقوم بها الوحدة المحلية بالمنيا لرفع كفاءة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله، إنه تم رفع ما يقرب من  30  طن تراكمات ومخلفات الموجودة بالمدخل الشرقي لقرية تله طريق المدافن ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي للقرية.

وأوضح رئيس القرية، أن قسم الإنارة بقرية تله تابع  اعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية والطرق الداخلية للقرى والعزب والنجوع لصيانة 20  كشاف إنارة حفاظاً على أرواح المواطنين والحد من الحوادث.

رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
رفع المخلفات بالمنيا
صيانة الأعمدة
صيانة الأعمدة
صيانة الأعمدة بالمنيا
صيانة الأعمدة بالمنيا
المنيا تحرير محاضر رفع مخلفات حي وسط المدينة العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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