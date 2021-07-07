الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مبادرة «هيستوريا» تطلق كتاب «أبانا الشهيد» عن حياة الأنبا أبيفانيوس

الانبا ابيفانيوس
الانبا ابيفانيوس

تطلق مبادرة "هيستوريا" الكنسية كتاب جديد بعنوان "أبانا الشهيد" ، عن حياة الراحل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، وذلك بالتزامن مع تذكار رحيله الثالث، والذي يوافق يوم 29 يوليو الجاري.

من جانبه، قال ماركو الأمين، الباحث الكنسي، ومؤسس مبادرة “هيستوريا”، إن المبادرة لها مشروع  بحثي جاري العمل عليه بِشأن حياة الأسقف الشهيد الأنبا إبيفانيوس ، وذلك تخليداً لذكراه.

وأصاف الأمين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المبادرة تسعى إلى توثيق أول كتاب إلكترونى يؤرخ حياة الأنبا أبيفانيوس تأريخا صحيحا دون زيف أو زيادة.

وأوضح أن الكتاب يضم سيرة انبا أبيفانيوس وكتاباته، والفصل الثاني يناقش أثره بعد استشهاده، من خلال ذكر التكريمات والكتب والمقالات والأحداث، أما الفصل الثالث يتناول الشهيد في عيون محبيه، وخلاله نقوم بتسجيل كل الشهادات التي ستصلنا تباعا.

وتابع أن الكتاب سوف يناقش أيضاً  ملف قضية مقتل أنبا أبيفانيوس، وسنذكر فيه كافة الحقائق الخاصة بملابسات القضية والجاني ردا على محاولة أهل الجاني طمس الحقائق و تزويرها.

يذكر أن "هيستوريا" هي مبادرة لشباب الباحثين في مجالي التاريخ المسيحي والقبطي، وتعتبر مساحة حرة وآمنه للتعبير والبحث الأكاديمي تحت شعار "حرية.. أكاديميا.. نور" ، وهي مكونة من عدد من الباحثين في شتى مجالات التاريخ المسيحي والقبطي.

وتتكون المبادرة من المؤسس، والمشرف العام للمبادرة ماركو الأمين، والأمين العام للمبادرة، مينا قدري، كما تضم عدد من الباحثين والأساتذة في شتى مجالات التاريخ المسيحي والقبطي.

و تضم المبادرة خمس أقسام أساسية من بينهم قسم الهاجيوجرافي (وهو القسم المعني بدراسة أدب وتراث سير القديسين والشهداء الأقباط)، وقسم التاريخ الليتورجي (وهو القسم المعني بدراسة تاريخ وتطور صلوات وأدوات وملابس العبادة المسيحية)، وقسم التاريخ المسيحي العام (وهو قسم معني بدراسة كل ما يتعلق بالتاريخ المسيحي خارج مصر، وينقسم لعدة شعب مثل تاريخ الكتاب المقدس وتاريخ المسيحية المبكر والتراث المسيحي العربي والسرياني)، وقسم التاريخ القبطي (وهو معني بدراسة تاريخ كنيسة الإسكندرية والأمة القبطية من عام ١ إلى الآن، ويتكون من عدة حقب مقسمه حسب القرون).

هيستوريا مبادرة التاريخ الكنسي الأنبا إبيفانيوس ابانا الشهيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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