لطلاب الثانوية العامة.. حل تدريبات كتاب الوزارة في اللغة العربية (صور)

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي، المزمع عقدها 10 يوليو الجاري وتبدأ بمادة اللغة العربية في هذا السياق تنشر الدستور جميع حل تدريبات كتاب الوزارة في اللغة العربية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام وتم التأكد من جودة البنية التحتية، وأنه تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة : تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

وضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

وتبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

وبالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

تدريبات كتاب الوزارة في اللغة العربية

تدريبات كتاب الوزارة في اللغة العربية

تدريبات كتاب الوزارة في اللغة العربية