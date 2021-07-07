الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكريم طلاب مطروح الحاصلين على المركز الثاني والسادس بمسابقة «ابدع وابتكر»

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

كرم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،  اليوم الأربعاء، صابر الصعيدي مدير مدرسة وادي ماجد الإعدادية بنين وأبناء المدرسة الذين حصدوا  المركز السادس علي مستوي الجمهورية في مسابقة " أبدع وابتكر" وذلك بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وعبدالشافي موجه عام الحاسب الآلي.

وكرم وكيل تعليم مطروح الطالبة السورية رهف بري بمدرسة السواني الاعدادية بنات والتي حصلت علي المركز الثاني في ذات المسابقة المركزية للطلاب الوافدين علي المستوي الجمهوري والتي أشرفت عليها الإدارة العامة لتنمية مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضح وكيل تعليم مطروح إن تلك المسابقة الوزارية تم تنظيمها لتحقيق الاستفادة من الأسس العلمية والتكنولوجية التي تعنى مادة الكمبيوتر بتنميتها وفق توجهات الوزارة مشيدا بتميز طلاب مطروح في المسابقة التكنولوجية التي  تحث على الابتكار والإبداع.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن طلاب مدرسة وادي ماجد الإعدادية وطالبة السواني بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية تألقوا في المسابقة وقدموا نبراسا مضيئا للعمل بروح الفريق فأتي الزرع غرسه بتحقيق إنجاز مبهر  علي مستوي الجمهورية في ذلك التنافس المعرفي المركزي.

وقدم وكيل تعليم مطروح التهنئة والشكر إلي صابر الصعيدي مدير مدرسة وادي ماجد وتوجيه عام الحاسب الآلي ومسئولي مدرسة السواني وأسرة المادة  بالمدرستين والطلاب الفائزين مشيدا بالتميز الواضح لطلاب مطروح في الأنشطة التربوية وحصدهم مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية هذا العام.

وكان قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اليوم بتكريم ناهد نجيب توفيق كبيرة باحثين قانونيين بادارة الشئون القانونية بالمديرية  لبلوغها سن المعاش.

وأكد سلامة أن هذا التكريم يأتي تقديرا لمجهوداتها طوال مدة عملها بتعليم مطروح وعرفانا بما قدمته من اعمال مخلصة واداء فعال وتحليها بالمسئولية والقيم السامية والاخلاق الحسنة والسمعة الطيبة منذ بداية تعيينها بالشئون القانونية بديوان المديرية.

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محافظة مطروح مستوى الجمهورية العام الدراسي الحالي وكيل تعليم مطروح المسابقة المركزية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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