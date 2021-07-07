الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«بيير كاردان».. ذكرى ميلاد صاحب تصاميم رجال الفضاء في «ناسا»

بيير كاردان
بيير كاردان

في عالم الأزياء والموضة برز عدد كبير من الأسماء التي حفرت لنفسها مكانًا خالدًا لاينسى، ولعل مصمم الأزياء بيير كاردان، أحد أهم هؤلاء المصممين الذي قدموا إرثًا فنيا كبيرًا حتى بعد رحيله.

وفي السطور التالية نتعرف على كاردان، الذي تحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، والذي فارق الحياة في ديسمبر من العام الماضي عن عمر 98 عام.

كان للمصمم الأزياء الشهير كاردان لمسة خاصة في عالم الموضة والأزياء، حيث كان يمتلك نظرة خاصة عن المستقبل استطاع من خلالها تقديم خطوط أزياء فريدة، وأن يقف في نفس الصف مع أكبر مصممي أزياء عصره، وفقًا لما ذكره موقع " people".

ويتضح ذلك جليًا من تأثيره على بيوت أزياء عالمية اعتمدت تصاميمه بداية من الستينيات وحتى عام 2020 العام الذي رحل عنا في آخره.

“كاردان” وأزياء الفضاء

في أوائل السبعينيات زار كاردان مقر وكالة ناسا  بدافع استكشاف الفضاء والسفر، وظهر ذلك من خلال تصاميمه الفريدة والمتنوعة التي أبهرت العالم، وأحدث كاردان ثورة في صناعة الملابس الجاهزة، من خلال لمسة فريدة وأنثوية اتسمت بها،  حيث واصل كاردان بعد ذلك تصميم العديد من التكرارات لبدلات الفضاء لوكالة ناسا.

 ومن خلال التصميمات التي قام بها أصبح من الواضح  حبه للمستقبل، واتضحت موهبة الخياطة التي لا يمكن إنكارها. في نفس الوقت بدأ كاردان بترخيص اسمه على أعماله المختلفة وقد أدى نموذج الأعمال الفريد هذا في نهاية المطاف إلى زيادة قيمة العلامة التجارية بأكثر من 10 ملايين دولار في عام 1990. 

وفاة بيير كاردان

في ديسمبر 2020، توفي المصمم الفرنسي الإيطالي عن عمر يناهز 98 عاماً، وأثر خبر وفاته في جميع مصممين الأزياء في العالم وقتها، حتى أن بعد وفاته ابتكر مصمم أزياء شاب فساتين مستوحاة من أفكار كاردان التي قام بتصميمها قبل أربعين عام في حقبة السبيعنيات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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