المرور تشن حملات لضبط متجاوزي السرعة الزائدة (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي انفوجراف يبين جهود الإدارة العامة للمرور في توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها، 1661 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 137 مخالفة السير بدون تراخيص، 11 مخالفة دراجات نارية، 49 مخالفة موقف عشوائي، 10 مخالفات لشروط التراخيص، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وعلمت "الدستور"، أن إجمالي رخص السيارات المسحوبة خلال 24 ساعة، بلغ 4234 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة في 30 مارس الماضي، وأعلنت وزارة الداخلية تطبيق لوائح وقوانين المرور على المخالفين لتزويد السيارات بالملصق الإلكتروني في مطلع سبتمبر القادم وفرض عقوبات الحبس والغرامة على المتقاعسين عن تزويد سيارتهم بالملصق الإلكتروني.

- إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها، وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص، وفي ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

- مميزات الملصق الإلكتروني

نرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.